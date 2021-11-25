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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor - Son Dakika

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor

25.11.2021 12:49

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takım olarak yaşadıkları sıkıntıları atlatacak güçte olduklarını belirtti.

Taraftarlardan zor günlerde takımlarına sahip çıkmalarını isteyen Çalımbay, "Şimdi bizim taraftara ihtiyacımız var. Özellikle evimizde oynayacağımız Hatayspor maçı bizim için çok önemli. Taraftarın kesinlikle gelmesi gerekiyor, taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Sivasspor ile ilgili hiç kimsenin kafasında endişe olmamasını isteyen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçen sezon bundan daha zor, sıkıntılı durumdaydık. Sakatın oluyor, cezalın oluyor, başka şeyler oluyor. Bundan önceki sezonlar ne yaptıysak aynı şekilde ligi bitireceğimize yürekten inanıyorum. Takımıma, oyuncularımıza ve yönetimimize güveniyorum, en çok da taraftara güveniyorum. Ben ve ekibimin bir hedefi vardı, burada çalıştığımız sürece takımımızı ilk 5'in içine sokmaktı ve Avrupa kupalarına götürmekti. Biz bunları yaptık. Son 10 yılda Anadolu'da Avrupa kupalarına üst üste giden takımız biz. Türkiye'mize çok puanlar kazandırdık. Ama öyle maçlarda oynadık ki, bize çok maç oynattılar ve sıkıntılar yaşadık. Biz böyle sıkıntıları aşarak bir yerlere geldik. Aynı şekilde biz bunu da aşacağız, iyi yerlere kesinlikle geleceğiz. Ama birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor, herkesin birbirine destek vermesi gerekiyor. Taraftarlarımızla tekrar güzel günleri yaşamak istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bunu da bu hafta kırmak istiyoruz ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz."

"Kabullenemediğim şey kaybettiğimiz puanları hakem hatalarının belirlemesi"

Atakaş Hatayspor maçında cezalı olması nedeniyle sahadaki yerini alamayacağını anımsatan Çalımbay, futbolculuk hayatında görmediği kadar kartı teknik direktörlük döneminde gördüğünü ifade etti.

Çalımbay, hakemlere hakaret etmediğini, kötü bir şey söylemediğini vurgulayarak, "Sadece takımımızın hakkını koruyoruz, göz göre göre olan haksız olayları hazmedemiyorum. O yüzden bir tepki gösterebiliyorsunuz. Ama bu tepki kesinlikle yüksek boyutlara gelen bir tepki değil." diye konuştu.

Hiçbir kulüple sıkıntılarının bulunmadığını, her maç sadece futbol oynamaya çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Hakemler kolay kırmızı kart gösteriyorsa bunlara mecburen tepki göstermemiz gerekiyor. Biz bunlardan dolayı üzgünüz ve bize yapmasınlar, biz Sivassporuz. Sivasspor kimseyle uğraşmıyor, dikkat etsinler hiçbir zaman Sivas'ta bir olay çıkmamıştır. Sivasspor olarak örnek bir kulübüz, büyük kargaşalar çıkaracak kulüp değiliz. Kabullenemediğim şey, kaybettiğimiz puanları hakem hatalarının belirlemesi. Bizim de kendi hatalarımız, suçumuz var onları kabul ediyoruz. Düzeleceğiz ve çok iyi duruma geleceğiz. Bir galibiyete ihtiyacımız var, bir galibiyet aldığımız zaman çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ligde üst üste 3 galibiyet aldığınız zaman çok farklı yerlere gelebiliyorsunuz. Bütün hedefimiz bu maç ve diğerleri. Bambaşka bir şekilde maça çıkıp elimizden geleni yapacağız."

"Sivas'a bir zararımız olduğu zaman gereken neyse onu da yaparız"

Çalımbay, tek hedeflerinin ligi iyi bir yerde tamamlamak olduğuna işaret ederek, "Biz hiçbir zaman pes etmeyiz ama Sivas'a bir zararımız olduğu zaman gereken neyse onu da yaparız, hiçbir şüphe olmaz. Mutlaka bir galibiyetten sonra çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Uğur Çiftçi hakkındaki transfer söylentilerinin sorulması üzerine ise Çalımbay, "Karar yönetimin kararı, şu anda transfer düşünecek durumda değiliz. Uğur'un da düşüncesini bilmiyoruz. Bizim önce bu durumdan çıkıp rahatlamamız lazım. Burada çok iyi oyuncularımız vardı. Emre ve Mert Hakan gitti. Şu anda da gittikleri yerlerde gayet iyi oynuyorlar. Kulübün menfaati neyse ona göre hareket edilir. Bizler de devre arası için araştırmalara başladık." yanıtını verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Hatayspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor - Son Dakika Spor


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