Solskjaer: \'Hücum felsefemizle ilerleyeceğiz\'

Spor

- Ole Gunnar Solskjaer: "Benim felsefem hücum üzerine kurulu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Hücumcu ve genç oyunculara ihtiyacımız var"

"Artık ileriye gitme vakti"

"Odaklanmamız gereken şey değişim"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hücum üzerine kurulu bir oyun felsefesi benimsediğini ve bu bağlamda da genç ve hücumcu oyunculara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Norveçli çalıştırıcı, başarı elde edebilmek için ise yönetim, takım ve taraftarın bir bütün içinde olması gerektiğini de vurguladı.

Beşiktaş, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. 51 yaşındaki çalıştırıcı imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yönetimin, teknik heyetin, takımın ve taraftarın birlik olması halinde başarıların gelebileceğini dile getiren Solskjaer, "Bizler çok çalışan insanlarız. Pes etmeyiz, Beşiktaş camiası da böyle. Hatta sadece bir futbol takımından ibaret değil, bir spor kulübü. Benim kızım da 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 1903'te doğdu. Bence bu bir işaret arada. 100 yılık fark var. Bazı resimler gördünüz. Ben iyi insanlara inanırım. Çok çalışan insanların olması önemli ama yetenek de önemli. Bazı şeyleri inşa etmek için yeteneğe de ihtiyaç olacak. Önümüzde 1.5 senelik süre var. Sonra da 1 yıl opsiyon var. Biz 18 ayda belirli bir antrenman kültürü oluşturmaya çalışacağız. Bir şey uğruna antrenman yapacağız. Mücadele edeceğiz. Takım içinde birliktelik olursa daha fazla başarılı olabiliriz. Yönetimden takıma, taraftara bütünlük içinde olunmalı. Jonas Svensson da Norveç mantalitesine sahip" ifadelerini kullandı.

"Benim felsefem hücum üzerine kurulu"

Norveçli teknik adam, oyun felsefesinden de bahsetti. Hücum futbolunu sevdiğini söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Futbol bir denge işi. Bizler fırsatlar oluşturmak istiyoruz. Bunun için de savunmada agresif olmamız lazım. Benim felsefem hücum üzerine kurulu. Pas yaparak zaman kaybetmeyi sevmem. Mümkün olduğunca fırsatlar oluşturup, hücum etmeliyiz. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlıca hücuma gittiğimiz oldu. Bizler adım adım gideceğiz. Her gün her idmanda gelişim göstermeyi istiyoruz. Yönetimimizle konuşarak doğru transferleri yapma hedefindeyiz. Yanlış transfer yapacak paramız ya da zamanımız yok" şeklinde konuştu.

"Artık ileriye gitme vakti"

51 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlı takımın iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ancak bazı mental problemlerin de var olabileceğini aktardı. Solskjaer, "Hata yapacak durumumuz yok. Kulübün son birkaç yılı zor geçmiş. Taraftarımız, oyuncularımız herkes takımın gelişmesini istiyor. Ben de oyucuydum, bu hissiyatı biliyorum. Oyuncular bir hedef ister. Daha stabil takımda oynamak ister. Oyuncular da bu durumda kendilerini güvende hissederler. Burada uzun süre bulunan oyuncular birçok hocayla çalışmışlar. Bazen bu durumlardan dolayı moralleri bozuk olabilir ama artık ileriye gitme vakti. İyi bir grubumuz var" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına yönelik gelen bir soruya ise Ole Gunnar Solskjaer, "Konuştuğumuz şey sadece benim ya da başkanın karar vereceği şey değil. Oyuncu izleme departmanımızla karar alacağız. Tabii ki ihtiyacımız olan oyuncular var ama iyi de bir oyuncu grubumuz var" cevabını verdi.

"Moe yeni bir meydan okumaya hazırdı"

Norveç ekibi Molde'de uzun süre teknik direktörlük yaptıktan sonra kendisinin ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olan Erling Moe'yi bu göreve nasıl ikna ettiğini anlatan Solskjaer, "Erling ve ben uzun süre Molde'de görev yaptık. İyi arkadaşız. Birbirimize saygı duyuyoruz. Molde'de 6 sene teknik direktörlük yaptı ama yeni bir meydan okumaya hazırdı. Hep birbirimizi daha iyi kıldık. Kendisine bu projeden bahsettim. Yeni bir takım oluşturacağından bahsettim. Onun Molde'de benim Manchester United'da yaptığımız doğru işleri burada yapacağımızdan bahsettim. Kendisine buraya gelmesi için çağırdığımda çok mutlu oldu ve 'Hadi gidelim' dedi. Bu göre hazır" dedi.

"Dana önce de Beşiktaş'la görüştüm"

Ole Gunnar Solskjaer, daha önce de Beşiktaş ile görüştüğünü ancak bu sefer Başkan Serdal Adalı'nın sunduğu proje, beklentiler ve taleplerin kendisine doğru şeyleri hissettirdiğini sözlerine ekledi. Solskjaer, "Kalp ritminizin yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başkanımız ve yönetimin anlattıkları doğru projeydi. Ben de doğru proje olduğu için kabul ettim. Başka teklifler de aldım ama benim Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir proje olması lazım. İstanbul gibi muhteşem bir şehirde yaşamak ve böylesine bir kulübün içinde böyle bir projeye dahil olmaya hayır diyemezdim. Ölmeden önce pişman olacağım bir karar olurdu yoksa. Sözleri de gerçeklere dökmemiz lazım. Çalışmayı dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hücumcu ve genç oyunculara ihtiyacımız var"

Hücumcu ve genç oyunculara ihtiyaç duyduklarını dile getiren Norveçli teknik adam, "Yeni bir inşa yapacağız. Doğu hamlelerle bu yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç biraz kaotik geçti. Daha stabil yapının olması lazım. Bizlerin hücumcu ve genç oyunculara ihtiyacımız var. Kulübün doğru değerlerini bir araya getirmemiz lazım. Oyuncuları, kulübü ve taraftarı birbirine bağlamamız lazım. Ben kendime ve bana inanan insanlara inanıyorum. Bu yüzden buradayım. Bazı futbolcularla konuştuğunuzda onlar futbolu ne kadar sevdiğini anlatırlar. Ben de böyle bir futbolcuydum, futbolu çok severek futbola başladım. Sonra harika bir kariyerim oldu. Burada da böyle oyunculara bu felsefeyle yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje, Manchester United projesine benziyor"

Solskjaer, Beşiktaş'ın kendisine sunduğu projenin İngiliz ekibi Manchester United'da çalıştığı dönemdeki projeye benzerlik gösterdiğini hatırlatarak, "Bu proje, Manchester United projesine benziyor. Orada da önce 6. bitirdik, sonra 3. ve 2. olduk. Tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken umarım bir an önce yaparız ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. Teklifler oldu ama bunlar değecek teklifler olmalıydı. Manchester'dan ayrılmamdan beri takımı takip ediyorum. İşleri döndürmemiz lazım. Umarım bunu burada yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"Oyuncular da meydan okumaya hazır"

Oyuncu ilişkilerinin önemine değinen Solskjaer, "Özellikle yeni jenerasyonla iyi iletişim önemli. Birçok oyucuyla da bu sabah tanıştım. Onlar da bu meydan okumaya hazır. Ben futbolcularıma hayatı, gelişmeyi öğretmek istiyorum. Birlikte kalmamız lazım. Benimle olmalarını, takım arkadaşlarına yardımcı olmalarını ve takımı kendilerinden öne koymalarını isterim. Dünkü maçı analiz ettik. Gelişmesi gereken şeyler tabii ki var. Bu arada maçı kazanmayı hak ettik. Son dakika Semih'in bir pozisyonu var. Üzerine çalışacağımız şeyler var" dedi.

"Kontrol edebileceğim şeylere bakmayı tercih ediyorum"

Saha dışı etkenlere odaklanmayı sevmediğini vurgulayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de uzun süredir yabancı bir teknik direktörün şampiyon olamaması durumunun da zamanla değişeceğini belirtti. Ole Gunnar Solskjaer, "Bu meydan okumaya hazırım. Tabii ki değişimler yapmamız gerekiyor. Değişim için onları hak etmemiz lazım. İyi futbol ve doğru şeyleri yaparsak skor da gelecektir. Diğer şeylere çok bakmıyorum. Yeterince iyi olursanız, kazanırsınız. Kontrol edebileceğim şeylere bakmayı tercih ediyorum. Burada son şampiyon olan yabancı hocanın Zico olduğunu biliyorum. Bu zamanla değişecektir. Bir şey için söz vermiyorum ama gece gündüz takımı geliştirmek için çalışacağım. Kazanmak için buradayım" diye konuştu.

Solskjaer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile henüz görüşmediğini ancak Portekizli çalıştırıcıya çok saygı duyduğunu söyledi.

"Bizim odaklanmamız gereken şey gelişim"

Gelecek sezon için belirlediği bir hedefin olup, olmadığıyla alakalı ise Solskjaer, "Gerçekçi olmak lazım. Geçen sezon 46 puan fark olmuş, bu sezon da 20 puan var. Bizim odaklanmamız gereken şey gelişim. Sonra nereye kadar gidebiliriz bakmamız lazım. Futbolda her şey olabilir ama performans odaklı bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Tüm geçlere yardımcı olmaya çalışacağız"

Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi genç forvetlerine güvendiğini yineleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Ben santrforlarımıza, oyunculara her zaman yardımcı olmaya çalışacağım. Haaland dünyanın en iyi santrforlarından biri. Haaland, Semih, Mustafa örneklerinden bahsettik. Immobile de 35 yaşında genç bir oyuncu. Hala öğreneceği şeyler var. Bizler elimizden geldiği en iyi derecede çalışacağız. Hem Semih hem Mustafa'ya, tüm gençlere yardımcı olmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.