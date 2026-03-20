Somaspor'un Kaleci Antrenörü Süleyman Küçük Vefat Etti

20.03.2026 22:49
Süleyman Küçük, Salihli'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'un kaleci antrenörü olan Süleyman Küçük (48) Manisa'nın Salihli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi alınan Küçük, kurtarılamadı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Küçük, Salihli'nin Seyrantepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük'ün ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

Futbola Yeni Salihlispor'da başlayan Süleyman Küçük, kariyeri boyunca Denizlispor, Altay, Kartal, Karabük, Güngören Belediyespor ve Turgutluspor formaları giydi. 10 kez Ümit ve (A) 2 Milli Takımı'nda görev aldı. Süper Lig'de 124, 1'inci ligde 66, 2'nci ligde 32 ve Türkiye Kupası'nda 18 maçta görev alan Küçük, son olarak Somaspor'da kaleci antrenörü olarak çalışıyordu. Ani ölümü, ailesi, sevenleri ve futbol camiasını yasa boğdu.

SOMASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Somaspor Kulübü ise resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzde kaleci antrenörü olarak görev yapan aidiyeti, karakteri ve duruşu ile hafızalarımızda yer edinen Süleyman Küçük'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Somaspor'umuzun hafızasında daima sevgi ve saygıyla anılacak olan Süleyman Küçük, kulübümüze verdiği emek ve bıraktığı izlerle hiçbir zaman unutulmayacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

