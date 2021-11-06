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Abdullah Avcı: "Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık"

06.11.2021 22:16

- Abdullah Avcı: "Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "12. haftada bizi bir yerlere koymaya başladılar" Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu.

- Abdullah Avcı: "Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"12. haftada bizi bir yerlere koymaya başladılar"

İSTANBUL - Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Bugün yalnızca 3 puan kazandıklarını ifade eden Avcı, "Henüz 12. haftada bizi bir yerlere koymaya çalışıyorlar. Sabırlı olmak gerekiyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Trabzonspor, 45+4'te Abdülkadir, 90+6'da da Cornelius'un attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Sergen hoca hem oyuncu olarak Türk futbolunun önemli figürlerinden, teknik adam olarak da önemli işler yapıyor. 5 ay önce 2 kupa kazandı. Umarım uzun seneler kendi camiasında önemli hizmetler verir. Başarılar diliyorum kendisine. Ligin kadro kalitesini artıran bir takım. Muhakkak dalgalanmalar olacaktır. Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Uzun zamandır belki yakalamadığımız bir ortamı yakaladık. Bizi 12. haftada başka yerlere koyuyorlar. Beşiktaş yine yarışın içinde olacak. Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil. Oyunda teknik olarak Beşiktaş'ın 3. bölgesinde nasıl baskı yapacağız, ikinci bölgede nereyi kapatacağız ve 1. bölgede nasıl pozisyon alacağımızı çalıştık. İlk 20 dakikada taraftarın desteğiyle şiddetli baskı yapan bir rakip vardı. Bizim için de fırsat vardı burada. İlk yarının sonunda dikine oynamak fırsattı. Abdülkadir'in attığı golle doğru zamanda golü bulduk. İkinci yarıda yaptığımız hatayla rakibi ortak ettik. Merkezi kapatınca fırsatlar bulduk. Son dakikada golün olması da harika oldu. Trabzonspor taraftarını mutlu ettik. Bize destek oluyorlar ve bu güzellikleri hak ediyorlar. Ama duygularını yoğun yaşayan bir şehir, biraz dengelemeye başladılar. Bugün 5 yerli oyuncuyla maça çıktık. Verimli bir toprak burası. Özellikle yerli oyunculara oyun içinde destek olsunlar. Çünkü bu futbolcular, buranın taraftarı. Maç bitince ben geri bildirimi yapıyorum. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek. Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Beşiktaş'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"2 bölgeye takviye yapmak istiyoruz"

Maçta tribünlerin Uğurcan'a ve kendisine tepki göstermesi hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Uğurcan milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan'ın ne benim annem bunları hak etmiyor. Bunları söyleyenlerin de anneleri bunları hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisinin teknik adamlığını yaptım. Bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin teknik adamlığını yapıyorum. Süleyman Seba'yla tanıştım, aynı masaya oturdum. Tribünlerde bunlar yapılmasa daha iyi olur" dedi.

Devre arası transferi için de hamleleri olacağını söyleyen Avcı, "Sol tarafta 3-4 oyuncu kullandık bu zamana kadar. Trondsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Devre arasında burasıyla ilgili bir çalışmamız var. Gervinho da sezonu kapattı. 2 bölgeyle ilgili olarak yoğun şekilde çalışmalarımız var" açıklamasını yaptı.

"Bu ligde maç kazanmak zor"

Abdülkadir'in çıkışı hakkında konuşarak devam eden Abdullah Avcı, "Abdülkadir de duygularını yoğun yaşayan önemli bir yetenek. Oyuncuya saha içinde baskı yaparak, tribünden küfür ederek performans artmaz. Bazen konforlu alanda kalmak oyuncunun gelişimini tıkar, bazen dibe vurup mücadele etmesi gerekir. Özellikle son dönemdeki ivmesi iyi gidiyor. Güzel bir gelişim gösteriyor, umarım böyle devam eder" diye konuştu. Süper Lig'de maç kazanmanın çok zor olduğuna da dikkat çeken Avcı, "Bu ligde maç kazanmak zor. Artık herkesin bir oyuncu kalitesi var. Yeni teknik adamlarla birlikte oyun organizasyonları artmaya başladı. Geçen yıl 10 Kasım'da Trabzon'a ayak basmıştım. 1 sene olacak. Geldiğim günden bu yana gelişim gösteriyoruz ama daha çok eksiklerimiz var. Haftalık olarak bakıyorum oyunlara. Bazen oyun içinde değişiklikler yaptık. İnişler çıkışlar olacak ama bu dalgalanmalarda doğru bir dengede olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir rakibe karşı, pozisyon vermek çok doğal"

N'Koudo'nun oyuna girmesi sonrasında sistem değişikliği yaptığını söyleyen Avcı, "N'Koudou, ben Beşiktaş'ta çalışırken alınan bir oyuncu. Hem fiziksel olarak yeni bir isimdi oyuna girdiğinde hem de iyi kat ediyor içeriye. Serkan'ı geçişe almak istedim, buna da doğru cevap verdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın sağ ve sol kanatlarının çok güçlü olduğuna da dikkat çekerek, "3. bölgede nasıl baskı yapıp nereye yönlendireceğimizi düşündük. Bunu ne kadar yapsak da rakibin çok yetenekli oyuncuları var. Beşiktaş'la oynuyorsunuz, pozisyon da vereceksiniz, baskı da yiyeceksiniz. Sayısal olarak fazla gelen bir rakibe bu pozisyonları vereceksiniz. Ama kenar ortalarında sağlam durduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı dönüşünün kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Avcı, "Bugün Beşiktaş'ın 7-8 oyuncusu dinlenmiş oyuncusuydu. Bu değişiklikleri bir teknik adamın yapması çok normaldir. Bunu ben de yapmıştım. Santrforu hariç ideale yakın bir kadroyla çıktı Beşiktaş. Ama tabii ki kolay değil. 4-5 saatlik yolculuktan geldiler. Bu süreci kazanarak geçtik ve bunun da bizim adımıza avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tecrübeli hoca son olarak Hüseyin ve Bakasetas'ın zaman geçirme durumu olmadığını da söyleyerek, "Zaten İkisi de çıktı oyundan. Oyun organizasyonlarına sadık kaldığınızda, oyuna giren oyuncular ne yapmasını biliyor ise, oyuncular bu organizasyona sadık kalmış oluyor bence" diyerek sözlerini tamamladı.

Abdullah Avcı: Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık
Abdullah Avcı: Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık
Abdullah Avcı: Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık
Abdullah Avcı: Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı: "Bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık" - Son Dakika
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