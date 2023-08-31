Son Dakika: Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Twente'yle deplasmanda kozlarını paylaştı. Bu maçı da kazanan sarı-lacivertliler gruplara kaldı.

OSAYI SAMUEL'İN KRAMPONU DIŞARI ATILDI

Mücadelenin 26. dakikasında Twente forması giyen futbolcu bir pozisyon sonrası Osayi-Samuel'in ayağından çıkan kramponu dışarı attı. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin stoperi Becao oldukça sinirilenirken, rakip takım futbolcusunun üzerine yürüdü ve "Delirdin mi?" dercesine el hareketleri yaptı.

İRFAN CAN YERDE KALDI

Mücadelenin ilk yarısında Twente'nin oyuncusu Daan Rots'un ayağı İrfan Can Eğribayat'ın kafasına geldi. Rots, bu hareketi sonucunda sarı kart gördü.

İLK YARIDA GOL YOK

Maça seyircisi önünden baskılı ve agresif başlayan Twente, gol yollarında etkili olmaya çalıştı fakat istediğini başaramadı.

KING PENALTIYI ALDI

Orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King yaklaşık 50 metre sürdüğü topta ceza alanı içinde yerde kalarak temsilcimize penaltıyı kazandırdı.

DZEKO SAHNEDE

İkinci yarıya daha iyi başlayan Fenerbahçe, 72'inci dakikada Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.