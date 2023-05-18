Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

18.05.2023 22:23

Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Batshuayi, Luan Peres ve Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı Trezeguet'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, dev maçı 3-1'lik skorla kazandı.

PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti. Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.

İKİNCİ YARIDA PEŞ PEŞE GOLLER

Fenerbahçe, 58. dakikada Luan Peres'in golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi. Zajc'ın taşıdığı topta çaprazda bekleyen Peres, tek vuruşla adeta 90'ı buldu. 71. dakikada bu kez Enner Valencia sahneye çıktı. Ekvadorlu golcü, Ferdi'nin pasını gole çevirdi.

TREZEGUET UMUTLANDIRDI

Trabzonspor 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya Ferdi Kadıoğlu sebebiyet verdi. 80. dakikada topun başına geçen Trezeguet, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

ROSSI'YE PROTESTO

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor karşısında ilk yarıda 2 net fırsattan yararlanamayan Diego Rossi'yi sert şekilde protesto etti. Uruguaylı futbolcu oyundan çıkarken de yuhalandı.

ARDA MAÇA DAMGA VURDU

İlk golde Batshuayi'ye asist yapan Arda Güler, takımı kusursuz yönlendirdi. Genç yetenek Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

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