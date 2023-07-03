Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağladı

03.07.2023 10:20

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluklarıyla ilgili mali açıklamaları KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL elde edecek.

Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

SATAD SPONSORLUĞUNDAN 213 MİLYON TL

Yapılan açıklamada, RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

FORMA SPONSOLUĞUNDAN 195 MİLYON TL

Sarı-kırmızılıların Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

TOPLAM 408 MİLYON TL

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL kazanacak.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır" denildi.

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluklarını açıkladı

FORMA-GÖĞÜS SPONSORLUĞU 5 YIL

Galatasaray ayrıca, Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ve Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sixt rent a car Türkiye) arasında, 2023/2024 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasından itibaren başlamak ve 2027/2028 futbol sezonunun son resmi müsabakasından sonra sona erecek şekilde 5 (beş) futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi akdedilmiştir.

Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, işbu sözleşmenin ilk futbol sezonu için 195.000.000,00 TL + KDV (yüzdoksanbeşmilyontürklirası + KDV) tutarında bir sabit ödeme ve ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin; artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, Taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır" denildi.

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