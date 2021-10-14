Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika bilgileri haberimizde.

ESKİ G.SARAYLI MARİO LAMİNA'NIN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

2020-21 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın Milli Takım'da bulunduğu esnada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Lemina'nın eşini bağlayan soyguncular, evden 300 bin euro para çaldı. Lemina, can kaybı yaşanmadığın dolayı derin bir nefes aldı. Lemina'nın eşi Neguesha, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığınız için teşekkürler. Haksız kazanç kimse fayda sağlamayacaktır. Tanrı en büyük yargıçtır" açıklamasında bulundu.

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YENİ OFSAYT SİSTEMİ 2022 DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANMAYA BAŞLANACAK

FIFA, yeni ofsayt sistemini 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya karar verdi. Bundan sonra futbolcuların ofsaytta olup olmadığını sistem otomatik tespit edecek. Ofsayt kararı hakeme bildirilecek. Arsene Wenger, hakem hatalarını minimuma indirmek ve oyunun hızlanabilmesi için başka projelerin de hayata geçeceğini dile getirdi.

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FRANSIZ DEVİNDEN ÖNEMLİ HAMLE

Önemli yatırımlara rağmen orta sıralardan sıçrayamayan Lyon'da Başkan Jean-Michel Aulas'ın, Fatih Terim'e teklif yapılması talimatı verdiği iddia edildi. Takımın başında güçlü bir hoca görmek isteyen Başkan'ın, Terim'i 1 numaraya yazdığı belirtildi.

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SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN PROGRAMI BELLİ OLDU

Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler netlik kazandı. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Galatasaray - Konyaspor maçını Arda Kardeşler ve haftanın kritik karşılaşması Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan ismine sosyal medyada iki takımın taraftarları da tepki gösterdi.

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VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ'TEN GÜNDEM OLACAK SÖZLER

Filenin Sultanları'ndan başarılı voleybolcular Meryem Boz, Hande Baladın ve Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Milli voleybolcular samimi ve net açıklamalar yaptı. Zehra Güneş sürekli "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye cevap verdi.

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