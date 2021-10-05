Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021

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FRANSA'DA TARTIŞMA KONUSU OLAN BURAK YILMAZ'A DESTEK GELDİ

Fransız basınında, Lille'in bu sezonki inişli çıkışlı performansında Burak Yılmaz'ın da etkisi olduğu konuşuluyor. Burak'ın geçen sezonki oyunundan uzak olduğu yazılırken, forvetteki partneri Jonathan David'den destek geldi. David, "Burak gol atamasa da fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlarla gole yaklaşıyoruz. Marsilya maçında böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.

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LARİN'İN TALEPLERİ BAŞKAN ÇEBİ'Yİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemiyor. Beşiktaş son olarak senelik 1 milyon 750 bin euroya çıktı. Ancak 26 yaşındaki Kanadalı, 2.5 milyon euro ve imza parası istedi. Ahmet Nur Çebi imza parası konusunu duyunca, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşme uzatsın diye imza parası vermem" sözleriyle tepki gösterdi.

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FERDİ KADIOĞLU KARARINI VERDİ! A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Fenerbahçe'deki başarılı performansı ile beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu milli takım için seçimini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti.

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KYLIAN MBAPPE, PSG'DEN AYRILIYOR

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği yönündeki iddialarını doğruladı. Fransız futbolcu, "Temmuz ayında gitmek istediğimi söyledim. Messi ile bu durumun alakası yok. O mükemmel bir oyuncu. Ama şu an kafaca çok yorgunum. Real Madrid hayalimin kulübü. Real Madrid'e gitmek istediğim doğru" sözlerine yer verdi.

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