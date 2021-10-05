Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.
Fransız basınında, Lille'in bu sezonki inişli çıkışlı performansında Burak Yılmaz'ın da etkisi olduğu konuşuluyor. Burak'ın geçen sezonki oyunundan uzak olduğu yazılırken, forvetteki partneri Jonathan David'den destek geldi. David, "Burak gol atamasa da fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlarla gole yaklaşıyoruz. Marsilya maçında böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.
Haberin detayları için tıklayın >
Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemiyor. Beşiktaş son olarak senelik 1 milyon 750 bin euroya çıktı. Ancak 26 yaşındaki Kanadalı, 2.5 milyon euro ve imza parası istedi. Ahmet Nur Çebi imza parası konusunu duyunca, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşme uzatsın diye imza parası vermem" sözleriyle tepki gösterdi.
Haberin detayları için tıklayın >
Fenerbahçe'deki başarılı performansı ile beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu milli takım için seçimini yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş zamanında gelen teklife "Düşünmek istiyorum" diyerek yanıt vermemişti.
Haberin detayları için tıklayın >
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği yönündeki iddialarını doğruladı. Fransız futbolcu, "Temmuz ayında gitmek istediğimi söyledim. Messi ile bu durumun alakası yok. O mükemmel bir oyuncu. Ama şu an kafaca çok yorgunum. Real Madrid hayalimin kulübü. Real Madrid'e gitmek istediğim doğru" sözlerine yer verdi.
Haberin detayları için tıklayın >
Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 - Son Dakika Spor