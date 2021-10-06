Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021

Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.

HAMİT ALTINTOP, FERDİ KADIOĞLU HAKKINDA KONUŞTU

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gündemle ilgili konuşurken Ferdi Kadıoğlu konusu üzerine de konuştu. Altıntop, "Bize Kanada, Hollanda ve Türkiye gibi 3 opsiyonu olduğunu söyledi. Onu burada görmek isteriz. Burası kulüp değil. Bayram seçime açık değildir. Herkes tarafını belli etsin. Ben bu konuda çok hassasım" sözleri ile konuya değindi.

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A MİLLİ TAKIM'DA HALİL DERVİŞOĞLU RÜZGARI ESİYOR

Ay-Yıldızlı takımımızda Norveç hazırlıkları sürüyor. Antrenmana 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu damgasını vurdu. Forvet oyuncusu, Uğurcan'ın durduğu köşeye adeta bir füze gönderdi. Başarılı kaleci sert şuta müdahale yapamadı. Bu anlar sosyal medyada çok paylaşıldı.

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DEANDRE YEDLİN'İN BİLETİ KESİLDİ

Galatasaray'da Sacha Boey'in sakatlığında şans verilen DeAndre Yedlin'in performansı adeta çıldırttı. Yedlin'le sağ kanat büyük aksama yaşadı. Devre arasında Yedlin'in gönderileceği, yeni bir sağ bek alınacağı açıklandı.



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BAŞKANLARDAN İLK ADIM GELDİ! MAÇLAR AYNI KANALDA

Fenerbahçe ve Galatasaray ortaklaşmasındaki ilk karar açıklandı. F. Bahçe Kadın Basketbol ve G. Saray Kadın Basketbol takımlarının EuroLeague'de oynayacağı maçlar, TRT Spor Yıldız'dan paylaşılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yayındaki ortaklık adımı ilerleyen süreçte devam edecek.

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VİTOR PEREİRA, MESUT ÖZİL HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu gündeme geldi. Özil, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğüyle yeleğini Pereira'nın olduğu noktaya fırlatmıştı. Portekizli hoca, bu konu hakkında açıklamada bulundu. Pereira, "O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim" sözlerine yer verdi.

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