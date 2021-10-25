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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

25.10.2021 14:50
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçeli taraftarın tepkisine Başkan Ali Koç hak verdi, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montello gazeteciler tarafından protesto edildi gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Volkan Demirel, sezon başında az bir süre de olsa birlikte çalıştığı Vitor Pereira'nın oyun planını eleştirdi, Ebrar Karakurt Milano'daki evinde verdiği partiyi sosyal medyadan paylaştı gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE BEDAVA BİLET İDDİASI GÜNDEM OLDU

Bir dönem Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan kongre üyesi Hulusi Belgü, bazı derneklere bedava bilet dağıtıldığını öne sürdü. Belgü, bedava bilet dağıtmak yerine taraftara indirimli satılması için öneride bulundu.

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MESSİ NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Fransa'da eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Mbappe, Neymar ve Messi'nin sahada olduğu maçta PSG, Marsilya ile golsüz berabere kaldı. PSG'nin star futbolcularına rağmen başarılı sonuçlar alamaması taraftarı artık kızdırmaya başladı. Ancak dün oynanan maçta PSG taraftarı değil Marsilya taraftarı ortalığı karıştırdı.

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ADANA DEMİRSPOR'UN HOCASINA GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dün Sivas 4 Eylül Stadı'nda 1-1 biten Sivasspor- Adana Demirspor maçından sonra Adana'nın hocası Vincenzo Montello protesto edildi. Karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna hakaret ettiğini öne süren medya çalışanları, basın toplantısında protestoda bulundu.

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VOLKAN DEMİREL LAFINI ESİRGEMEDİ

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, sezon başında az bir süre de olsa birlikte çalıştığı Vitor Pereira'nın oyun planını eleştirdi. Demirel, bu sezon Pereira'yı pek çok kez ağır şekilde hedef aldı.

Hücumda üretkenlik olmadığını vurgulayan Demirel, "Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyor. Oyunun gidişatı öndeki değişiklikleri gösterirken gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki dengeyle oynadı" dedi.

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EBRAR KARAKURT, MİLANO'DA ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

İtalya'da kariyerine devam eden Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Milano'daki evinde Türk misafirlerini ağırladı. Ebrar, "Rize'den İstanbul'a yaya geldim" şarkısının sözlerini "Milano'dan İstanbul'a yaya geldim" diye değiştirdi.

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İSTİFAYA ÇAĞIRILAN ALİ KOÇ TARAFTARA HAK VERDİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçtan sonra tribünlerin istifaya çağırdığı başkan Ali Koç açıklamalar yaptı. Taraftara hak veren Koç, "Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. Taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor, Volkan Demirel, Ebrar Karakurt, Lionel Messi, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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