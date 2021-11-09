Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Hoca arayan Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü, Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti, Takım arkadaşını tekme tokat dövdü gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TAKIM ARKADAŞINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de yaşandı. Süper Amatör Ligi takımlarından Değirmenönüspor'un Buldan maçında Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Atalay arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Mehmet Atalay yere düşen arkadaşına tekme tokat saldırdı. Sahaya polis girmek zorunda kaldı.

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AHMET ÇAKAR'DAN OLAY KEHANET! 3 NİSAN'I İŞARET EDEREK SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLACAK TAKIMI İLAN ETTİ

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı tarihi açıkladı. Çakar, Beşiktaş- Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

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MİLLİ FUTBOLCUMUZ HAKAN'A VE EŞİNE BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPILDI

ilan taraftarları, Inter'e giden Hakan'a gösterdiği tepkinin dozunu kaçırdı. Milan şehrinin göbeğinde Hakan Çalhanoğlu ve eşi için ağır hakaretler içeren pankartlar asıldı.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Milano derbisinde Inter'in golünü atan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği futbolla basından tam not aldı. La Gazzetta dello Sport, Hakan'ı maçın en iyi futbolcusu seçti.

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SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU BELİRLENDİ! İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER

Spor veri araştırma ekibi Football Benchmark, Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu belirledi. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2, Galatasaray'dan 1 futbolcu var. Galatasaray'dan 1 futbolcunun olması ise şaşırttı.

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HOCA ARAYAN FENERBAHÇE'DEN BOMBA HAMLE! BAŞKAN ALİ KOÇ, ALEX'LE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira için ayrılık çanları çok sert çalıyor. Portekizli hocaya alternatif arayışları başladı. Başkan Ali Koç'un bazı temaslarda bulunduğu en dikkat çeken ismin sarı-lacivertlilerin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu belirtildi.

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