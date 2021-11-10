Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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OĞUZHAN ÖZYAKUP'A SÜRPRİZ TELEFON: 'ALO BEN EMRE ABİN'

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir talip oldu. Emre Belözoğlu, devre arasında transferin bitmesi için ilişkilerini kullanacak. Belözoğlu, Oğuzhan Özyakup'ta çok ısrarcı.

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BURAK YILMAZ, A MİLLİ TAKIM'I BIRAKMA KARARI ALDI

Lille'de forma giyen 36 yaşındaki Burak'ın, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldığı öne sürüldü. Burak'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarına göre yol izleyeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Yusuf ve Zeki ile Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında. Lille'de forma giyen Türk futbolcularımız da Burak gibi düşüşte.

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ALMAN EKİPLERİNİN HEDEFLERİNDE TÜRK GENÇLERİ VAR! SIRADA ENİS VAR

Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman sonra Altınordu'dan Burak İnce de Almanya'ya gitti. Burak İnce'yi bitiren Armina Bielefeld, Burak Yılmaz'ın veliahtı olarak gösterilen Enis Destan'ı da bitiriyor.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN BAŞKANLARA HAPİS CEZASI YOLDA

Spor Yasası ile ilgili çalışmalar şekillenmeye başladı. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor. Borçlarla ilgili sorumluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI GÜNEY KORE'DE CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Kanarya'nın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye ülkesinde ilgi büyük. Güney Koreli dijital platform, Sarı-Lacivertliler'in maç yayın hakkını satın aldı.

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