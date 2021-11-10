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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

10.11.2021 10:27
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak, Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı, Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Alman ekiplerinin hedeflerinde Türk gençleri var, Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A SÜRPRİZ TELEFON: 'ALO BEN EMRE ABİN'

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir talip oldu. Emre Belözoğlu, devre arasında transferin bitmesi için ilişkilerini kullanacak. Belözoğlu, Oğuzhan Özyakup'ta çok ısrarcı.

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BURAK YILMAZ, A MİLLİ TAKIM'I BIRAKMA KARARI ALDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Lille'de forma giyen 36 yaşındaki Burak'ın, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldığı öne sürüldü. Burak'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarına göre yol izleyeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Yusuf ve Zeki ile Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında. Lille'de forma giyen Türk futbolcularımız da Burak gibi düşüşte.

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ALMAN EKİPLERİNİN HEDEFLERİNDE TÜRK GENÇLERİ VAR! SIRADA ENİS VAR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ömer Faruk Beyaz, Ali Akman sonra Altınordu'dan Burak İnce de Almanya'ya gitti. Burak İnce'yi bitiren Armina Bielefeld, Burak Yılmaz'ın veliahtı olarak gösterilen Enis Destan'ı da bitiriyor.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

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SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYEN BAŞKANLARA HAPİS CEZASI YOLDA

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Spor Yasası ile ilgili çalışmalar şekillenmeye başladı. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor. Borçlarla ilgili sorumluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI GÜNEY KORE'DE CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Kanarya'nın Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye ülkesinde ilgi büyük. Güney Koreli dijital platform, Sarı-Lacivertliler'in maç yayın hakkını satın aldı.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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