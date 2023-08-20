Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Seyircisi önünde maça etkili başlayan Beşiktaş'ta 12'inci dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, fırsatkardan yararlanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 bitti.
Siyah-beyazlıların yeni transferleri Rashica ve Chamberlain 60'ıncı dakikada oyuna girdi.
77'inci dakikada sahneye bir kez daha Omar Colley çıktı fakat gol geçerlilik kazanmadı. Hakem, kullanılan köşe vuruşunun dışarıdan geldiğini belirtti ve gol iptal oldu.
Oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu 81'inci dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
Hakem Kadir Sağlam, Masuaku'nun Thuram'a diziyle yaptığı müdahaleye penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Oscar Romero topu kaleciyle farklı köşelere yolladı.
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