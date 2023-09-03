Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 03.09.2023 21:27

Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Süper Lig devi Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Colley ve Rashica'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı.

COLLEY SAHNEDE

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 25. dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Colley'e asisti Amir Hadziahmetovic yaptı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

RASHICA İLK GOLÜNÜ ATTI

Bulduğu gol sonrası baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, yeni transferi Milot Rashica'nın golüyle 40. dakikada durumu 2-0 yaptı. Bu gol Rashica'nın Beşiktaş kariyerindeki ilk golü oldu.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

Seyircisi önünde tempolu oynayan Beşiktaş, ikinci yarıda da gol yollarında etkili oldu fakat mücadele 2-0 sonuçlandı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

GHEZZAL AYLAR SONRA SAHADA

Takımın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, uzun süren sakatlığının ardından 88'de Gedson Fernandes'in yerine oyuna girdi.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Omar Colley, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
21:22 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
21:12 Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı
21:00 Ankara'da trafik kavgası: Karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü
20:56 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
20:38 Avcılar'da metruk bina yangın çıktı: 3 ölü
20:23 Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış sebebiyle ertelendi
19:59 Maça saatler kala Eryaman Stadyumu'na branda çekildi
19:27 Kılıçdaroğlu, CHP'deki danışman krizi ile ilgili sessizliğini bozdu: Mesajlarını bilseydim elbette atamazdım
19:13 Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 21:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement