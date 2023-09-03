Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Ali Koç\'un Erdoğan\'ın yanındaki tavırları olay oldu! Özellikle bir hareketine tepki büyük

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaştı.

COLLEY SAHNEDE

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 25. dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Colley'e asisti Amir Hadziahmetovic yaptı.

RASHICA İLK GOLÜNÜ ATTI

Bulduğu gol sonrası baskısını bir an olsun düşürmeyen Beşiktaş, yeni transferi Milot Rashica'nın golüyle 40. dakikada durumu 2-0 yaptı. Bu gol Rashica'nın Beşiktaş kariyerindeki ilk golü oldu.

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

Seyircisi önünde tempolu oynayan Beşiktaş, ikinci yarıda da gol yollarında etkili oldu fakat mücadele 2-0 sonuçlandı.

GHEZZAL AYLAR SONRA SAHADA

Takımın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, uzun süren sakatlığının ardından 88'de Gedson Fernandes'in yerine oyuna girdi.