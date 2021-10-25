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32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı - Son Dakika

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

25.10.2021 20:16

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

İlk gün yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Körfezde yarışan yatlar, uzun süre uygun rüzgarın çıkmasını bekledi. Yaklaşık 3 saat sonra uygun rüzgarın çıkmasıyla yatlara hakem heyeti start verdi.

Yelkenciler, iki ayrı filo halinde koy içi ve koy dışı açık denizde rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Öznur: "Düşük bir rüzgarda yarışlarımız başladı"

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, yarışların 32'ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yelkencilerin bu organizasyona katılmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

İlk yarışları gerçekleştirdiklerini belirten Öznur, "Beklediğimiz gibi düşük bir rüzgarda yarışlarımız başladı. İlk gün birer yarış yapabildik. İki ayrı filoda yarışlarımız gerçekleşiyor. İlk gün yarış yatları koy içinde mücadele etti. Charter yatları koy dışında açık denizde yarıştı. Yarın ise koy içinde yarışan yatlar açık denizde, koy dışında yarışan yatlar da koy içinde mücadele verecek." dedi.

İlk gün düzenlenen yarışta dereceye giren yat kaptanlarına kulüp bahçesinde kupaları verildi.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 29 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ilk gün gerçekleştirilen yarışında sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış (Netsel Marina)

IRC1 Division: Atlas/Melih Altınkut

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman

IRC4 Division: Ada Sailor/Ali Öztürk

IRC5 Division: Lettland/Igor Bukovskis

IRC6 Division: Sailmaker/Skachkova Yulia

IRCCHR1 Division: Okhotnik/Shemakin Alexey

IRCCHR2 Division: Storm Danger/Mikhail Savelyev

IRCCHR3 Division: Barracuda/Fedor Druzhinin

IRCCHR4 Division: Ekinoks/Valentin Nikolov

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

Marmaris, Ukrayna, Marina, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı - Son Dakika Spor


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