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CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu - Son Dakika

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu

07.10.2021 15:10
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası devam ediyor. Dünkü yarışlarda erkeklerde Alexey Molchanov, kadınlarda Nataliia Zharkova dünya şampiyonu oldu. Master erkeklerde ise 4 dünya rekoru kırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda dün yapılan ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dünya şampiyonlarına ve dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. Yapılan derecelerle 4 ayrı ülkenin ulusal rekorları da kırıldı. Master erkekler kategorisinde ise 4 dünya rekoru kırıldı. Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda dün yapılan madalya törenine, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Volkan Sarıtaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, CMAS Yönetim Kurulu Üyesi Bozana Ostojic ve CMAS Serbest Dalış Direktörü Apostolos Bellos katıldı.

Nataliia Zharkova'dan ilk, Alexey Molchanov'dan ikinci altın madalya

İp destekli sabit ağırlık kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Zharkova, 91 metreyle dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıkarken, kendi ülkesinin de ulusal rekorunu kırdı. Macaristan'dan Fatima Korok, 88 metrelik derecesiyle gümüş madalya alırken kendi ülkesinin yeni ulusal rekoruna da sahip oldu. Çekya'dan Alena Konecna 86 metreyle bronz madalya kürsüsüne çıktı ve kendi ülkesinin ulusal rekorunu kırdı. Rus Alexey Molchanov, dünya şampiyonasında üst üste ikinci kez altın madalyaya imza attı. Molchanov, ip destekli sabit ağırlık erkeklerde 121 metreyle dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Alexey Molchanov, şampiyonanın ilk gününde yapılan sabit ağırlık paletli (CWT) disiplininde de 128 metreyle dünya şampiyonu olmuştu. İp destekli sabit ağırlıkta gümüş madalyayı Hırvatistan'dan Peter Klavor 119 metrelik derecesiyle aldı. Klavor, bu derecesiyle ülkesinin ulusal rekorunun da sahibi oldu. Tunus'tan Walid Boudhiaf, 113 metreyle bronz madalya kürsüsüne çıktı.

70 yaş üzerinde 78 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Dünya Şampiyonası'nda master erkekler kategorisi ip destekli sabit ağırlık dalışlarında peş peşe üç dünya rekoru kıran sporcular madalya kürsüsüne çıktı. Danimarka'dan Jesper Stechmann, 90 metreye başarılı bir dalış yaparak kırdığı dünya rekoru ile dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı. Çekya'dan Petr Vala, 78 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve gümüş madalya aldı. Fransa'dan Sauveur Lococo, 70 metreyle kırılan üçüncü dünya rekorunun ve bronz madalyanın sahibi oldu. İp destekli sabit ağırlık disiplininde master 70 yaş üzeri erkeklerde yeni dünya rekoru geldi. Slovenya'dan Japec Jakopin, 78 metrelik başarılı dalışıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kürsüsüne çıktı.

Serbest dalış milli takımı

5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde yapılıyor. 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Devrim Cenk Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı temsil ediyor. Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Serkan Toprak, Birol Özbek ve Görkem Gedik. Milli sporcu Birol Özbek master erkeklerde Türkiye'yi temsil ediyor.

Ödül törenine katılan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, ip destekli sabit ağırlıkta dünya şampiyonu olan ve madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutladığını belirterek, "Dünya Şampiyonası iki ayrı disiplinde yapılacak yarışmalarla sona erecek. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası organizasyonumuz gayet iyi devam ediyor. İki ayrı disiplinde yapılacak yarışlara katılan sporculara ve Serbest Dalış Milli Takımı sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Cumartesi günü sona eriyor"

Cuma günü sabit ağırlık paletsiz (CNF) yarışlarıyla devam edecek olan Dünya Şampiyonası, 9 Ekim Cumartesi günü sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) yarışlarıyla sona erecek.

Şampiyonaya katılan ülkeler

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarışıyor. - ANTALYA

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Dünya Şampiyonası, Milli, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası fım disiplini dünya şampiyonları belli oldu - Son Dakika Spor


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