Demir Grup Sivasspor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Ata Yıldırım (xx)

ALTAY: Lis (xx) - Cebrail (xx), Thiam (xx), İbrahim (xxx), Björkander (xx) (Dk. 61 Özgür xx), Poko (xx), Ceyhun (xx) (Dk. 46 Zeki x), Kappel (xx), Pinares (xx) (Dk. 89 Thaciano), Bamba (xxx) (Dk. 54 Erhan xx), Rayan (xx) (Dk. 46 Paixao x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Erdoğan (xx), Goutas (xx), Caner (xxx), Uğur (xx), Azubuike (x) (Dk. 59 Sefa x), Fajr (xxx) (Dk. 90+2 Ulvestad), Hakan (xx), Kayode (xx) (Dk. 73 Cofie xx), Gradel (xxx), Yatabare (xxx) (Dk. 73 James xx)GOLLER: Dk. 44 Bamba ( Altay ) - Dk. 38 Yatabare (Demir Grup Sivasspor ) SARI KARTLAR: Zeki, Thiam, Poko, Cebrail (Altay), Erdoğan, Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de 11'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 38'inci dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçerken, Altay bu gole 44'üncü dakikada Bamba ile karşılık verdi. Bu sonuçla iki takımın da galibiyet özlemi 4 haftaya yükselirken, İzmir temsilcisi 16, Sivas ekibi ise 12 puana ulaştı. Altaylı futbolcular maç öncesi ısınma bölümünde sahaya üzerinde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

5'inci dakikada sol çaprazdan Rayan'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.15'inci dakikada sağ çaprazdan Kappel'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.38'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Sağdan Gradel'in ortasında iyi yükselen Yatabare kafayla topu filelere yolladı: 0-1.44'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Kaleci Ali Şaşal'ın kısa düşen topunu Ceyhan yayın üzerindeki Rayan'a aktardı. Rayan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bamba, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.51'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Pinares'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla oyun alanını terk etti.62'nci dakikada Pinares'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kappel, ceza sahasına girmek yerine topu geriye çekmeyi tercih etti. Savunmada Caner, Kappel'in tehlike yaratmasını önledi.75'inci dakikada soldan Erhan yerden kesti, Goutas'ın ters vuruşunda kaleci Ali Şaşal son anda uzanarak golü önledi.86'ncı dakikada Erhan'ın şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paixao'nun sert şutunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- İzmir