Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

A Milli Futbol Takımı , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

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