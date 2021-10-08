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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

08.10.2021 23:42
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Stat: ÜlkerHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 84 Ryerson), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg (Dk. 75 Aursnes), Thorsby, Hauge (Dk. 75 Daehli), Elyounoussi, Thorstvedt (Dk. 75 Berisha)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir, Dk. 83 Yusuf Yazıcı, Dk. 90+2 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 65 Thorsby, Dk. 90+5 Hanche-Olsen (Norveç)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika Spor


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