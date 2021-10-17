Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 8. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
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Beyaz Grup
Kırklarelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Uşakspor-Isparta 32 Spor: 0-1
Eskişehirspor-Bucaspor 1928: 0-4
Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor-Bodrumspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-İnegölspor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-3
Turgutluspor-Ankaraspor: 4-3
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Çorum: 1-2
Sakaryaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Serik Belediyespor-Somaspor: 1-0
Diyarbekirspor-Niğde Anadolu: 3-0
Afjet Afyonspor-Adıyaman: 1-0
Kaynak: AA
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