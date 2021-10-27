Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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