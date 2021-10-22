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İstanbul'da başlayacak başarıyı Paris'te sürdürmeyi hedefliyorlar - Son Dakika

İstanbul'da başlayacak başarıyı Paris'te sürdürmeyi hedefliyorlar

22.10.2021 11:00
İstanbul'da başlayacak başarıyı Paris'te sürdürmeyi hedefliyorlar

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı en iyi şekilde düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, Türk boksunun çok daha iyi noktalara geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı en iyi şekilde düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, Türk boksunun çok daha iyi noktalara geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Başkan Gözgeç, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda kadın boksuyla öne çıktıklarını ifade eden Gözgeç, Türk halkının büyük desteğini hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda kızlarımız seri başı oldu. Seri başı olmaların sebebiyle de dünya şampiyonasındaki başarıları üzerine aldıkları 450 ek puandı. Seri başı olunca olimpiyatta ilk maçları bay geçtiler. Çeyrek finalde kıl payı madalyayı kaçıran kızlarımız da erkeklerimiz de oldu ama iki kızımız bir altın, bir gümüş aldı. Biz gümüş madalyayı da altın sayıyoruz çünkü orada hakemlerin bir hatası oldu. Ülkemize hem altın hem gümüş madalya kazandırmanın yanı sıra ülke puanımızı da artırmış olduk. Biz dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncüsü durumundayız."

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Gözgeç, "2022 ve 2023'ü kamp, turnuva, maçlar ve şampiyonalar ile dolu dolu geçireceğiz. Paris Olimpiyatları'na kısa bir zaman kaldı." dedi.

Türk boks tarihi için önemi büyük olan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nı 4-19 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceklerini hatırlatan Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk defa dünyada 2 milyon 400 bin dolar ödül dağıtacağız. Birincilere 100 bin dolar, ikincilere 50 bin dolar, üçüncülere de 25 bin dolar vereceğiz. Kadınlar 12 sıklete çıktı. 12 sıklette bu parayı dağıtacağız, onun dışında da yaklaşık 2,5 milyon lira da Dünya Boks Birliğine ödememiz gerekiyor. Biz bu parayı karşılamak için sponsor bulduk. Dünya Boks Birliği Başkanına teşekkür ediyorum, onunla birlikte sponsor işini hallettik. Şimdi tabii organizasyonunu en iyi şekilde yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız da Bakanımızla birlikte finalleri izleyecekler."

"Amacımız olimpiyat kadrosundaki sporcularımızın sayısını çoğaltmak"

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nın da 24 Ekim'de başlayacağını ifade eden Gözgeç, "Oraya bizim erkeklerin ikinci takımını göndereceğiz. Daha önce dünya, Avrupa ve olimpiyatlara katılan sporcuları göndermiyoruz. Bunun sebebi 2024'ün kadrosunu kurmak için bu tip organizasyonlara girip, çıkacağız. Burada madalyayı almaktan ziyade amacımız olimpiyat kadrosundaki sporcularımızın sayısını çoğaltmak." ifadelerini kullandı.

Genç boksörlerin gelecek büyük organizasyonlar için yetiştirdiklerine işaret eden Gözgeç, Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 20 Ekim Çarşamba günü 6 milli kadın bokçunun madalyayı garantilediğini ifade ederek, "Genç sporcularımızın yarınlarından umutluyuz. Tabii ki şimdi madalya kazanmaları bizi mutlu edecek ama asıl hedefimiz 2024." dedi.

Milli boksör Şennur Demir'in Dünya Şampiyonası kadrosuna seçilme durumuna yönelik ise Gözgeç, "Erzurum ve Kastamonu'da kampta bulunan takımları toplayıp bir yerde seçme yapacağız, kadroyu oluşturacağız. Bizim orada değişmeyen iki kızımız var, onu açık söylüyorum birisi Buse Naz Çakıroğlu, diğeri de Busenaz Sürmeneli onlarda seçme işine filan girmeyiz. Artık onlar dünyada, olimpiyatlarda kendini kanıtlamış iki sporcu. Zaten ben kadro yapıcı değilim." şeklinde yanıt verdi.

"200 yataklı 2 bloktan oluşan güzel bir merkez yapılacak"

Projeleri hakkında bilgi veren Gözgeç, "Ankara'da yapacağımız kamp eğitim merkezinin startını verdik, uygulama projesinin ihalesini yaptık. Çalışmalar devam ediyor, inşallah bir veya bir buçuk yıl içerisinde 200 yataklı 2 bloktan oluşan altında ticari üniteleri, yüzme havuzları ve ofisleri, kongre merkezleri olan çok güzel bir merkez yapacağız." şeklinde konuştu.

Yeni merkezle boks sporunun çok gelişeceğine vurgu yapan Gözgeç, "Sponsorluk ve kendi imkanlarıyla ayakta duran bir federasyon ortaya çıkarmanın peşindeyiz. Kastamonu'daki yerimiz iyi oldu burası da bittikten sonra çok güzel olacak." diye konuştu.

Avrupa Boks Konfederasyonunda as başkan görevini yürüttüğünü, Dünya Boks Birliği'nde de 12 yıldır yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Gözgeç, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile de yakınız. İyi bir saygınlığımızın olduğunu söyleyebilirim, saygının yanında da bir birimizi seviyoruz ve anlıyoruz. Biz doğru olanı, samimi olanı yapıyoruz. İşte bu durumumuz şampiyonayı almakta çok büyük avantaj oldu. Türkiye bu işi bütün branşlarda iyi yapıyor. Futbolda, basketbolda, voleybolda gerçekten organizasyonu iyi yapan ülkeyiz." şeklinde konuştu.

"Seçimle ilgili tereddüdümüz yok"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına yeniden aday olduğunun da kaydeden Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gerçekten sporu ve sporcuyu çok seven, sporcuya her şeyi veren bir Cumhurbaşkanımız var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Onun için ortada bir başarımız, emeğimiz, çalışma ve dürüstlüğümüz de var. Bunları ben söylemeden görenler ve takdir edenler var. Acaba daha fazla nasıl faydalı olabiliriz? Biz onun programını yapmaya başladık.

Seçimle ilgili bir tereddüdümüz yok, kaygımız yok, ama sonuçta bunun adı seçim. Seçim, sandık açılıp sayılıncaya kadar belli olmaz, sandıklar açılır sayılır ona göre kazandım dersiniz. Ama bir sıkıntımızın olacağını sanmıyorum, çünkü gerçekten inanarak söylüyorum çok hizmet ettim."

"İstanbul'da başlayan başarı 2 yıl sonra Paris'te biter, o inançtayım"

2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyanın sayısını ve rengini çoğaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na söz verdiğini belirten Gözgeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımıza hemen başladık sonra dünya şampiyonasını aldık. Dünya şampiyonasını almamızdaki ana sebeplerden bir tanesi de sporcularımız bizim hep yurt dışında mücadele ettiler. Rusya'da, Fransa'da, İngiltere'de. Bir de kendi ülkemizde yapalım bu işi, biraz da kendi halkımızın önünde sporcularımıza güven gelsin. Dışardaki mücadele çok kolay değil. Bir de 'evimizde bakalım ve 2024'e buradan başlayalım' dedik. Çocuklarımızın buradaki başarısı, İstanbul'da başlayan başarı 2 yıl sonra Paris'te biter, o inançtayım."

İstanbul, Paris, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da başlayacak başarıyı Paris'te sürdürmeyi hedefliyorlar - Son Dakika
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