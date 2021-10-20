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Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da gerçekleştirilecek

20.10.2021 10:16
Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da gerçekleştirilecek

Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da yapılacak.

Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Otokros Kupası yarışları, 23-24 Ekim tarihlerinde Orhangazi'de koşulacak. Orhangazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, İznik Gölü kenarında yer alan Gölkenarı Spor Tesisleri otokros parkurunda tekli çıkış formatında başlayacak.

Yıl içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılan ve kategorilerinde ilk 5'e giren sürücüler, TOSFED tarafından düzenlenecek 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılma hakkı elde edecek.

Koçarlı Tırmanma Yarışı

Atatürk Kupası'nın 4. ayağı olan Koçarlı Tırmanma Yarışı, Aydın Otomobil Sporları Kulübü tarafından Koçarlı Belediyesi'nin katkılarıyla 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Adnan Menderes Kent Ormanı içinde kalan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki toprak yolda, iki çıkış olarak koşulacak yarış, 23 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'ndan verilecek seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk çıkışı 24 Ekim Pazar günü saat 13.00'te, ikinci çıkışı ise saat 15.00'te başlayacak. 4.5 kilometre uzunluğundaki toprak parkurda koşulacak Koçarlı Tırmanma Yarışı'nın servis alanı ise Adnan Menderes Ormanı, Dedeköy Yamaç Paraşütü Atlama Pisti'nde kurulacak.

1989'dan bu yana otomobil sporları yapan AK Parti Aydın Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bekir Kuvvet Erim'in de start alacağı yarış, saat 17.00'de Koçarlı Orman Restoran'da yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

Karadeniz Kupası Trabzon'da

Trabzon Offroad Kulübü (TROFF) tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 2021 Karadeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışları da 24 Ekim Pazar günü Akçaabat'ta yapılacak.

Kupayı takip eden sporcular haricinde Gürcistan'dan 3 ve İran'dan da 3 ekibin de yer alacağı toplam 36 ekibin katılacağı yarış, 24 Ekim Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Organizasyon, ekiplerin 5.7 kilometre uzunluğundaki Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep etabının 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.00'de ödül töreniyle son bulacak.

Otomobil, Aydın, Bursa, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da gerçekleştirilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Otomobil sporlarında otokros kupası Bursa'da, tırmanma yarışı Aydın'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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