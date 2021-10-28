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Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu - Son Dakika

Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu

28.10.2021 11:32
Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu

Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 4 dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 4 dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Sakarya Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Ada Zehra, 4-11 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyonda 50 ve 100 metre kurbağalamada gümüş, 50 metre serbest ile 100 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazandı.

Özel sporcu, 50 ve 100 metre kurbağalama ile 100 metre serbestte 16 yaş altı, 200 metre kurbağalamada ise açık yaşta 4 dünya rekoru kırarak başarılarını taçlandırdı.

Ada Zehra Anlatıcı, AA muhabirine, 4 yıldır yüzmeyle ilgilendiğini, bu spora başladığından beri bedensel olarak güçlendiğini söyledi.

İtalya'da katıldığı organizasyonda 4 dünya rekoru kırdığını hatırlatan Ada, "Çok güzel bir duygu. Ailem benimle gurur duydu. Yüzmeye yazlıkta başladım, sonra annem beni kursa yazdırdı. Daha sonra hocamla çalıştıkça başarılı oldum, madalyalar aldım, rekorlar kırdım. Sporla ilgilenen arkadaşlarıma disiplinli ve azimli olmalarını tavsiye ediyorum. 2022'de Portekiz'deki şampiyonada altın madalya alarak ülkeme geleceğim. Sıradaki hedefim bu." diye konuştu.

Baba Anlatıcı: "Başarılarından gurur duyuyorum"

Milli sporcunun babası Ayçıl Savgan Anlatıcı, Ada'nın sevecen, hayatta dokunduğu şeylere fark katan, işini en iyi şekilde yapmaya çalışan, duygusal bir çocuk olduğunu kaydetti.

Yüzme ve eğitim sürecini yönetirken Ada ile planlı şekilde çalışma yaptıklarını aktaran Anlatıcı, şunları ifade etti:

"Ada, çok küçük yaştan beri özel eğitimin içerisinde. Akademik hayatını spor hayatıyla uyumlu şekilde götürüyor. Bir baba olarak Ada'nın başarılarından gurur duyuyorum. Ada ile yaptığımız sohbetlerde, antrenmanlarda ve yarış öncesinde, emek ve çabayla başarının kendiliğinden gelmesine odaklanırız. Başarıdan ziyade bu işin keyfi de var. Ada da keyfine vardı. Başarılar da bu sayede geldi. Mutlaka çocukların başarılı olduğu spor dalı vardır, ailelerin çocuklarının potansiyellerini fark etmeleri çok önemli. Bu anlamda onları desteklemeleri, yüreklendirmeleri ve pes etmemeleri çok kıymetli."

Anlatıcı, Ada'nın şampiyonadan 4 madalya ile döndüğünü anımsatarak, "Bu şampiyonada yaş sınırlaması yok. Ada'nın rakipleri, yaşça büyüklerdi. Ada, güzel başarı sağladı. Bu başarıları sağlarken, kendi klasmanı olan 16 yaş altında dünya rekoru kırdı. 200 metre kurbağalamaya yalnızca rekor için girdi. Bu yüzden kürsü ya da birincilik görmedi fakat arzu ettiği başarıyı elde etti ve tek şampiyonada 4 dünya rekoru kırmış oldu." ifadelerini kullandı.

Antrenör Aydın: "Rekorlarını daha da geliştirerek altın madalyaya ulaşmak istiyoruz"

Antrenör Halil İbrahim Aydın, 4 yıldır beraber çalıştıkları Ada'nın söylenen teknikleri anında yapabilen başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, 2022'de Portekiz'de gerçekleştirilecek şampiyona için çalışmalara başladıklarını, milli sporcunun kırdığı rekorları daha da geliştirerek altın madalyaya ulaşmak istediklerini kaydetti.

Sporcunun eğitim gördüğü okulun müdürü Dursun Püsküllüoğlu da tüm arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilen, sporun yanında akademik çalışmasını da sürdüren Ada'nın başarılarıyla çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu
Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu
Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu
Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu
Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Özel sporcu Ada Zehra Anlatıcı'nın 4 dünya rekoru mutluluğu - Son Dakika Spor


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