TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
1. Grup
13 Ekim Çarşamba:
14.00 Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor (Dumlupınar)
14.00 Formül Erbaaspor-Kahta 02 (Erbaa İlçe)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe (Nevşehir Gazi)
14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hendek Atatürk)
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bolluca)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup
Yarın:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Alemdağ)
13 Ekim Çarşamba:
14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Kızılcabölükspor-Çarşambaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor (Dağılgan)
14.00 Iğdır-52 Orduspor (Osmanlı)
14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor (Siirt Atatürk)
14.00 Bayrampaşa-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kuşadası Özer Türk)
14.00 Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
3. Grup
13 Ekim Çarşamba:
14.00 Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Edirnespor-İçel İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)
14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)
14.00 Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Of İlçe)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya (Faruk Çelik)
14.00 Mardin 1969-Esenler Erokspor (Mardin 21 Kasım)
19.00 Orduspor 1967-Fethiyespor (19 Eylül)
Kaynak: AA
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