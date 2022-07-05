Orhan Saka Konferans Salonu 'nda yapılan organizasyona TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi , TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu , Yalçın Orhan, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop , İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Murat Şahin , Genel Sekreter Kadir Kardaş, 1'inci Lig kulüp başkanları ve temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto 1'inci Lig'de fikstür çekildi - Son Dakika

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