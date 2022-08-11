Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

11.08.2022 13:11
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Ligin açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor - A. Hatayspor mücadelesini Abdülkadir Bitigen yönetecekken, Galatasaray - Giresunspor maçını Kadir Sağlam, Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasını Yasin Kol ve Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:

Yarın

21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor: Abdülkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray - Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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