Süper Lig'de heyecan yeniden başladı - Son Dakika
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Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

10.08.2022 01:15
Süper Lig'de heyecan yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanan ilk hafta maçlarıyla resmen başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanan ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. 38 hafta sürecek maratonda ilk haftayı Medipol Başakşehir lider tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 19 takımın mücadele edeceği 2022-2023 sezonunun 1. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 27 gol atıldı. 4 deplasman ekibinin kazandığı haftada, 3 mücadele berebere sonuçlanırken, 2 ev sahibi gülen taraf oldu. Her hafta bir takımın BAY geçeceği fikstürde, ilk hafta Hatayspor maç yapmadan geçti. Yeni sezon geçtiğimiz cuma günü oynanan İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başladı. Spor Toto 1. Lig'de play-off şampiyonu olarak adını bir üst lige yazdıran sarı-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçı rahat bir oyun ve 4-0'lık farklı skorla kazandı. Haftanın en gollü karşılaşmalarından biri Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Alanyaspor, Andrea Pirlo'nun başına geçtiği Fatih Karagümrük deplasmanına çıkarken, 3 puanı 4-2'lik skorla aldı. Sezona 3 puanla başlayan bir başka ekip, Adana Demirspor oldu. Güney temsilcisi, Giresunspor'u deplasmanda 3-2'lik skor ile mağlup etti.

Beşiktaş 3 puana 90+6'da uzandı

Yeni sezona özellikle hücuma hattında yaptığı takviyelerle başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde sezona galibiyetle başladı. Kayserispor, geçtiğimiz sezon ki kadrosunu koruyarak başladığı maçta ayağına gelen fırsatları değerlendiremezken, iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol 90+6. dakikada Ghezzal'dan geldi.

Gomis hayat verdi

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren Galatasaray, sezona da dikkat çeken transferler ile başladı. Ligde oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Nuri Şahin önderliğindeki Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar golü de son dakikada Gomis'in ayağından buldu. Öte yandan kaleci Muslera da mücadelede bir penaltı kurtardı.

Yenilenen Fenerbahçe, 1 puanla başladı

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un başına geçtiği Fenerbahçe, yaptığı bir çok transferle de adeta yeni bir takım kurdu. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında aldığı seri galibiyetlerle ligi ikinci bitiren sarı-lacivertliler hem Avrupa kupaları vizesi alırken hem de taraftarlarına yeni sezon için umut vermişti. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko'yu 3-0'la geçen Fenerbahçe ligin ilk maçında da yine sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmazken, Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı.

İşte ilk haftanın maçları ve sonuçları:

İstanbulspor - Trabzonspor: 0-2

DG Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş - Kayserispor: 1-0

Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3

FT Antalyaspor - Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0

MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0

Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 - İSTANBUL

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Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık' Recep Uçar: 'Dördüncü golü arayan takımdık' Jorge Jesus: 'Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var' Jorge Jesus: 'Henüz ligin başındayız, çok fazla maç var'
Kaynak: İHA

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de heyecan yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de heyecan yeniden başladı - Son Dakika
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