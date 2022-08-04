Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

04.08.2022 13:03

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Sezonun açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı. 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler belli oldu.

YARIN

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER

6 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 AĞUSTOS PAZAR

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

8 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU

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SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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