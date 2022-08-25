Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

25.08.2022 12:56
Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi:

19.15 Vavacars Fatih Karagümrük- MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

21.45 Corendon Alanyaspor- İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka

21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor- Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

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Dursun Özbek: 'Trabzonspor maçına takımımız son derece motive' Dursun Özbek: 'Trabzonspor maçına takımımız son derece motive' Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek
Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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