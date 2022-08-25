Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek

25.08.2022 13:10
Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma

Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi

Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar

Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge

Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka

Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

29 Ağustos Pazartesi

Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

Beşiktaş - Sivasspor: Volkan Bayarslan - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika
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