Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika

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