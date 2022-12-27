Süper Lig'de liderlik el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 16. haftanın başlamasına kısa bir süre kala yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1,85'lik oranlar favori olarak gösterildi.
Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı, 2,85 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8,00 olarak açıklandı. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9,00 oran verildiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'e 11,00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a ise 30,00 oran belirlendi.
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