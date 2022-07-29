Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa - Son Dakika
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Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa

29.07.2022 11:21

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa'da taraftarın desteğiyle ellerinden gelen gayreti göstererek kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa'da taraftarın desteğiyle ellerinden gelen gayreti göstererek kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 13 günlük kampın ardından ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştiren Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lig şampiyonu Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kulüp tesislerinde yoğun tempoda hazırlanıyor.

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon ve Süper Kupa hazırlıkları ile Avrupa kupaları ve transfer konularını değerlendirdi.

Bolu ve Avusturya kamplarından çok memnun olduğunu aktaran Çalımbay, "Her iki kamp da mükemmel geçti, 5 hazırlık maçı oynadık, hiç mağlup olmadan buraya geldik. Oradaki maçların skoru önemli değildi. Alacağımız galibiyet, mağlubiyet, beraberlik hiçbiri önemli değildi. Önemli olan maç temposunu yakalamak, arkadaşları görmek, yeni arkadaşlarımızın uyumuydu. Bizim için bunlar önemliydi. Onları da gayet iyi bir şekilde yaptık." dedi.

"Tek maç oynayacağız ve tek hedef kazanmak"

Çalımbay, ilk hedeflerinin yarın Trabzonspor ile oynanacak Süper Kupa maçını kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor daha moralli bir takım, geçen sene şampiyon oldu. Biz de aynı şekilde kupada şampiyon olduk. Moralli 2 takımın hak ederek geldiği yerde, güzel bir final maçı olacak. Bu da bütün oyuncular ve kulüp için, herkes için bir prestij maçı. Tek maç oynayacağız ve tek hedef kazanmak. Önemli olan maça konsantre olmak. Her şeyin üst düzeyde olması gerekiyor. Herkes bu işin bilincinde, karşılaşmanın ve kupanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bunun için de tek amacımız kazanmak, başka bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da çok sayıda Sivaslı olduğunu, Süper Kupa maçında kırmızı-beyazlı taraftarın takımı yalnız bırakmayacağına inandığını anlatan Çalımbay, taraftar desteğiyle maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

"Bu sezon az transfer yaptık"

Yeni sezon transfer çalışmalarına da değinen Çalımbay, bu konuda 3 büyükler kadar şanslı olmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Transfer konusunda yönetime listeyi verdim. Oyuncuları da söyledim ama tabii ki oyuncu almak kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yanlış anlamasın da onlar için kolay. Onlar alabiliyor, verebiliyorlar. 3 milyon avro gibi bonservis bedeli ödüyorlar ama biz belki 3 milyon avroya takımı yapıyoruz. Öyle bir şansımız olmadı. Bu sezon az transfer yaptık. Ben Trabzonspor maçında daha fazla arkadaşla oluruz diye düşünüyordum. Alternatifli iyi bir kadroyla sahaya çıkmak istiyordum ama maalesef olmadı. Ama şimdi Robin Yalçın, Murat ve Karol olsun, şans verdiğimizde oynayacaklar. Şimdi bizim hedefimiz hem Trabzonspor maçı hem de Avrupa kupaları."

Çalımbay, Avrupa kupalarında play-off'u geçmeleri halinde kulübün maddi açıdan iyi bir kar elde edeceğini ve ardından yoğun bir maç temposuna gireceklerini hatırlatarak, "Bunun için mutlaka hem Avrupa'da hem de ligde oynayacak şekilde, iyi oyunculardan bir takım kurmamız gerekiyor. Yoksa geçen yıl olduğu gibi sıkıntı yaşarız. Artık Sivasspor'un daha da güçlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da tek hedef Turkcell Süper Kupa - Son Dakika

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