Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 19, 20, 21 ve 22 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de 3. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu 'nun atamalarına göre Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

Kaynak: İHA

Ali Şansalan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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