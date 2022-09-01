Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:
21.00 Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
19.15 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık
21.45 Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45 Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak - Son Dakika