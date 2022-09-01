Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak - Son Dakika
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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak

01.09.2022 13:49
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı 2, 3, 4 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

2 Eylül Cuma

21.00 Ümraniyespor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi

19.15 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.15 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor: Ali Palabıyık

21.45 Giresunspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Eylül Pazar

19.15 Hatayspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

21.45 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21.45 Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak - Son Dakika
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