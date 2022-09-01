Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak - Son Dakika

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