Sarı-kırmızılılar, müsabaka için kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

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