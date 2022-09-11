Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
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Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar

11.09.2022 20:14
Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 5. haftada 2-1 kazandığı Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 5. haftada 2-1 kazandığı Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı görev bekledi.

Okan Buruk, Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlattığı ancak kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Abdülkerim'in yenine genç stoper Emin Bayram'ı görevlendirdi.

Yeni transferlerden 3'ü kulübede

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 3'ü maç kadrosuna alındı.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa müsabakasında bu oyunculardan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, kadroya girebildi.

Antrenman eksikliği olan Mauro Icardi ile Juan Mata haricinde 21 kişilik müsabaka kadrosuna yazılmadı. İki futbolcu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Icardi'ye çocukları da eşlik etti.

Kasımpaşa'da tek değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Daniel Graovac, Sadık Çiftpınar, Ahmed Mortadha Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Bersant Celina, Stephane Bahoken 11'i ile başladı.

Ev sahibi takımda Erdem Canpolat, Jeffrey Kevin Van Homoet, Tunay Torun, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Turgay Gemicibaşı ile Ali Sühan Demiral yedek bekledi.

Şenol Can, geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinde 11'de oynayan Turgay'ı yedeğe çekerken yerine yeni transfer Tirpan'ı sahaya sürdü.

Taraftarlardan büyük ilgi

Galatasaray taraftarı, deplasmandaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, müsabaka için kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında özellikle yeni transferler olmak üzere tüm oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

Ev sahibi takım tribününde ise boşluklar dikkat çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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