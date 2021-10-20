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Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: "Liderliğin keyfini sürüyoruz" - Son Dakika

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: "Liderliğin keyfini sürüyoruz"

20.10.2021 12:20

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ligin uzun bir maraton olduğunu ancak lider durumda bulunduklarını ve bunun keyfini sürdürdüklerini söyledi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ligin uzun bir maraton olduğunu ancak lider durumda bulunduklarını ve bunun keyfini sürdürdüklerini söyledi.

Abdülkadir Ömür, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavililerin genç oyuncusu, geçen sezonun 8. haftasında Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle yükselen bir performanslarının olduğunu, takım halinde iyi savunma, iyi hücum yaptıklarını ancak sezon başında kaybedilen puanlar nedeniyle ligin yukarısında tutunamadıklarını belirtti.

Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını ifade eden Ömür, "Çok iyi takım kuruldu, çok iyi oyuncular alındı. Sezon başından beri bu plana sadık olmaya çalışıyoruz. Herkes kendi görevini yapıyor. İnanılmaz bir ortam var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç üstüne koya koya galip gelmek istiyoruz. Lig uzun bir serüven ama lideriz ve bunun keyfini sürüyoruz." dedi.

"Herkes şampiyonluk bekliyor"

Abdülkadir Ömür, "Başkanımız, hocamız, camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor." diyerek şöyle devam etti:

"Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Herkesin istediği gibi yerli oyuncular da bu şampiyonluğu istiyor. Bu bizim üstümüzde sorumluluk yaratmıyor daha çok bizi hırslandırıyor. Biz de bu takımı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Bazen ben oynuyorum, bazen Yusuf bazen başka bir kişi oynuyor. Tek amacımız bu şehri özlediği şampiyonluğa ulaştırmak. Bu bizim için korku değil, bizi daha fazla motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız. Yerli ve yabancı ayırt etmek istemiyorum. Çok iyi ortamımız var. Bence Türkiye liginde ki takımlarda aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yabancılar da dile getiriyor. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, sezon sonuna kadar yukarıdaki seviyelerde oynayıp özlediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

"Yavaş yavaş kendimi buluyorum"

Abdülkadir Ömür, kendisine yapılan eleştirilere ilişkin ise şunları söyledi:

"Eleştiriler sürekli oluyor. Bir futbolcu olarak buna açık olmak zorundayız. İnişli çıkışlı performanslarımız olabiliyor. Saygı duyuyorum. Geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler yanlış gittiğinde sorunu başka yerde değil kendimizle yüzleşerek aramalıyız. Taraftarlarımızın veya bazı basın mensuplarımızın eleştirilerine maruz kalınca kendimi check-up etmek istiyorum. Daha iyi nasıl olabilirim onu düşünüyorum. En iyi amacım Trabzonspor'a faydalı olmak. Eleştirileri ört bas edip performansımı yukarıya çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Kötü olduğum dönemlerde de antrenmanlarda daha fazla çalışıp, herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir için çalışıyorum."

Alanya maçında sol bek oynadığını dile getiren genç oyuncu, "Bazen orta saha bazen sağ açık oynuyorum. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettiğimiz pozisyonlardan biri 10 numara." dedi.

Sezon başından bu yana özel bir antrenörü eşliğinde de çalıştığını anlatarak, " İstanbul'dan haftanın 2-3 günü geliyor. Yemek, antrenman programı öncesi ve sonrası iki kısma ayırıyoruz, sürekli çalışıyoruz. Genç yaşta önümüzde uzun serüven var. Hamsik de bize örnek. Yaşlı olmasına karşın sürekli kendi hocasıyla izin günlerinde de antrenmanlar yapıyor. Ben de sezon başından beri böyle adım attım. Sosyal medya kullanmadığım için bu yaptıklarımızı açığa çıkaramıyoruz." diye konuştu.

"İngiltere'den ciddi teklif almıştım"

Abdülkadir Ömür, İngiltere'den daha önce transfer teklif aldığını belirterek, "Sayın başkanımız bunu açıklamıştı. İngiltere'den çok ciddi bir teklif almıştım ama iki ağır sakatlık yaşadım. Benim önceliğim Trabzonspor ile kupalar kazanmak. İki kupa kazandık, inşallah şampiyonluk kupası da olur. Burada hayallerimi tamamladıktan sonra amacım Avrupa'ya gitmek, İspanya, İngiltere liginde oynamak. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Taraftar desteği

Fenerbahçe maçında taraftarlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür eden genç oyuncu, şunları söyledi:

"Bu maç taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük birlik vardı. Penaltı pozisyonunda da inanılmaz baskı oluşturdu. Islıkla beraber. Bizim bile kulaklarımız sağır olmuştu. Erce ağabeyle hatta demin konuştuk. Buraya gelmeden. Hatta dedi ki, "O penaltı pozisyonunda o kadar ıslık oldu ki ben rahatsız oldum. Hakemi de etkilemiş olabilir." Çünkü biz o baskıyı yapmasaydık belki de VAR'a gidilmeyecekti. Taraftarımızdan bu enerji, sinerjiye ihtiyacımız vardı. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi performans sergilediler. Onlar bizim sahanın dışındaki gücümüz. Her hafta onlardan destek bekliyoruz."

"Kulağımızı kapatıyoruz, görmemezlikten geliyoruz"

Abdülkadir Ömür, 7 golle ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Yunan futbolcu Bakasetas'ın takım için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk oyuncularla çok samimi. Türkçe bile şaka yapan oyuncu. Türkleri de çok seviyor. Hep beraber yemeğe gidiyoruz. Türk arkadaşlarla vakit geçirmeyi seven bir insan. Yönetim, hocalar onu çok güzel karşıladıkları için kolay adapte oldu. Daha fazla zaman geçirerek takımda aidiyet ortamını oluşturmak istiyor. Aile ortamına girmemizi istiyor. Tecrübeleri var. Hamsik de bizle yemeğe geliyor. Hamsik yıllarca İtalya'da oynadı üst düzey. Oradaki tecrübelerini şampiyonluk yolunda deneyimlini anlatıyor. Kulağımızı saha dışına kapatıp saha içine odaklanmak istiyoruz."

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra yaşan gelişmelere ilişkin olarak da, "Kulağımızı kapatıyoruz görmemezlikten geliyoruz. Hakkımız olan 3 puanı kazandık, en iyi olan taraf bizdik, sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, biz keyif alıyoruz onlarla oynamaktan. Onlara saygı duyuyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. O gün biz daha iyiydik ve biz kazandık. Göztepe maçı önümüzde var. Bu maçı kazanıp Fenerbahçe maçını taçlandırmak istiyoruz. Her maç kazanarak devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: Liderliğin keyfini sürüyoruz

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: 'Liderliğin keyfini sürüyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür: "Liderliğin keyfini sürüyoruz" - Son Dakika
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