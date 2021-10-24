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Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü

24.10.2021 13:13

- Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü 10 Aylık Bebek 'Koş Baba Koş' yazısıyla babasını bitiş çizgisinde bekledi Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen 12'inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda bin spor tutkunu ter döktü.

- Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü

10 Aylık Bebek 'Koş Baba Koş' yazısıyla babasını bitiş çizgisinde bekledi

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen 12'inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda bin spor tutkunu ter döktü. Yarışmada dereceye girenlere altın, gümüş, bronz madalya ile toplam 42 bin 200 TL para ödülü takdim edilirken, 10 aylık bebek, annesi ile birlikte 10 kilometrelik parkura katılan babasını bekledi.

Zeytinburnu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, "12inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuya bin spor tutkunu katıldı. 10 kilometrelik parkurdan oluşan yarışmada spor tutkunları dereceye girebilmek için ter döktü. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un da katıldığı yarışmada dereceye girenlere altın, gümüş, bronz madalya ile toplam 42 bin 200 TL para ödülü takdim edildi. 12'inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu kadınlar klasmanında birinci Betty Jematia, ikinci Şilan Ayyıldız olurken, üçüncülüğü Burcu Sabatan elde etti. Erkekler klasmanında ise birinci Benard Cheruiyot, ikinci Getaye Fisseha Gelaw, üçüncü ise Simon Kıruthi oldu. Dereceye giren kadın yarışmacılara ödülü Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney takdim ederken, erkek yarışmacılara ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy takdim etti.

"Bu koşu Zeytinburnu için Türkiye için önemli"

Cumhuriyet koşusuna katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Cumhuriyet koşumuzun bu yıl 12'incisini yapıyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Bu koşu Zeytinburnu için Türkiye için önemli. 12 yılda uluslararası literatüre girmiş koşudan bahsediyoruz. Bundan dolayı da sporcularımızın ilgisi de çok yoğun. Bu yılda öyle oldu. Katılımı binle sınırlı tuttuk ama bini aştı çok şükür. Büyük bir coşkuyla başladı. Zeytinburnu'nda cumhuriyet coşkusu bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Hem Cumhuriyeti kutluyoruz hem spora sağlıklı yaşama dikkat çekiyoruz. Ama aynı zamanda bu koşu parkuru vesilesiyle Zeytinburnu'muzun tarihi güzelliklerini Türkiye ile dünya ile paylaşma imkanı buluyoruz. Çok iyi bir itibar bu yarışma. Gerçek madalyaların verildiği bir yarışma bu yarışma. Bu koşuyla dereceye giren yarışmacılara gerçek altın, gümüş ve bronz madalya vereceğiz. Asıl önemlisi bu büyük coşku çok şükür inşallah her yıl bu organizasyonun üzerine koyarak, yeni unsurlar ekleyerek, geliştirerek devam edeceğiz. 10 kilometrelik bir parkur Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Parkuru" dedi.

"Aldığım ödülü vefat eden anneme armağan ediyorum"

Yarışı 6'ıncı sırada tamamlayan ve aldığı ödülü 6 ay önce vefat eden annesine armağan eden Emrah Öztürk, " Trabzon'dan katılıyorum. Özel sporculardayım. Avrupa üçüncülüğüm, Dünya 6'ıncılığım ve 2 tane Dünya 4'üncülüğüm var. Güzel bir parkurdu. Asım hocama çok teşekkür ediyorum beni bu organizasyona davet ettiği için. Burada 6 ay önce vefat eden annem için koştum. Bu başarımı ona ve tüm şehitlerimize armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Rakiplerinin iyi olduğunu ifade eden Murat Emektar da, "Parkur biraz inişli çıkışlıydı aslında. Dün yine koşmuştum onun yorgunluğu var üstümde. Bugün biraz zorlandım diyebilirim. Ama rakiplerim iyiydi. 30 dakika 28 saniye ile bitirdim. Sanırsam 6'ıncı oldum. En son 2015 yılında koşmuştum. Burası nasip olmamıştı. Daha önce başka yarışlarım vardı. O yüzden burayı da fırsat buldum" açıklamasında bulundu.

'Koş Baba Koş' yazısıyla babasını bekledi

Annesi Nazlı Kara ile babasını bitiş çizgisinde bekleyen 10 aylık bebeğin babası Selçuk Kara, "Güzel bir organizasyondu. Benim haberim yoktu. Gerçekten sürpriz oldu. Kendisi söyleyemese de annesi 'Koş Baba Koş' dedi" şeklinde konuştu.

Bronz Madalya, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda bin spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü - Son Dakika
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