Sporda 2023 böyle geçti: Aralık

Sporda 2023 yılının aralık ayında, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Yılın son ayında Türk futbolu büyük bir şok yaşadı. MKE Ankaragücü'nün evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Meler, aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve iki gün müşahede altında tutuldu.

Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Faruk Koca, özür dilediği bir açıklama yaparak, MKE Ankaragücü Kulübünün başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, olay gecesi (12 Aralık) liglerin süresiz ertelendiğini duyururken, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada liglerin 19 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Ligler aranın ardından tekrar başladıktan sonra İstanbulspor- Trabzonspor karşılaşmasında, ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. Karşılaşma yarıda kaldı.

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Aralık ayının bir diğer önemli gelişmesi ise A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rakiplerinin belli olmasıydı. Milli takım, Almanya'da oynanacak EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.

Voleybolda ise iki Türk takımı tarihte ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit finalde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe grup lideri olarak son 16 turuna kalırken, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam hakkı elde etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre aralık ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 ARALIK

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.

3 ARALIK

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

9 ARALIK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

10 ARALIK

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'a 3-2 yenilerek dördüncü oldu.

Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, bronz madalya elde etti.

11 ARALIK

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana, kadro dışı bırakıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı.

12 ARALIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

13 ARALIK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

14 ARALIK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Litvanyalı Sarunas Jasikevicius oldu.

16 ARALIK

A Milli Kadın Golbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

17 ARALIK

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

18 ARALIK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

19 ARALIK

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. Karşılaşma yarıda kaldı.

21 ARALIK

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti.

22 ARALIK

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.