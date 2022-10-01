Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Naderi, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin (Dk. 71 Enes Yetkin), Salih Sarıkaya (Dk. 85 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Paixao (Dk. 90+1 Erdem Özcan)
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram (Dk. 67 Taşkın İlter), Sekidika (Dk. 67 Babel), Sinan Kurt (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), İbrahim Akdağ, Pa Dibba, Recep Niyaz, Emeka Eze
Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Tekin, Dk. 90+4 Björkander (Altay)
Spor Toto 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Altay ile haftaya lider giren Eyüpspor golsüz berabere kaldı.
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