Stoilov: Göztepe'nin Hedefi Avrupa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stoilov: Göztepe'nin Hedefi Avrupa

Stoilov: Göztepe\'nin Hedefi Avrupa
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, transfer stratejilerini ve Avrupa hedeflerini açıkladı.

TRENDYOL Süper Lig'in 2'nci haftasında pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Ülkesi Bulgaristan basınına değerlendirmeler yapan tecrübeli teknik adam, "Transfer döneminde çok ciddi hamleler yaptık. Takımımızda olağanüstü bir rekabet olduğunu görüyorum" dedi. Süper Lig'deki rekabetin de her zaman çok çetin geçtiğini anlatan Stoilov, "Tüm kulüpler transferde çok ciddi çalışmalar yaptı. Bizim kulüp olarak farklı bir planımız ve farklı bir stratejimiz var. Bizim çalışma şeklimiz farklı. Çoğu kulübün sahip olduğu büyük finansal imkanları iyi organizasyon, disiplin, kaliteli, hırslı ve gelişmeye istekli genç oyuncularla telafi etmemiz gerekiyor. Bu oyuncuların galibiyetler yoluyla gelişmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

'STADIMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ İNANILMAZ DESTEK, MAÇLARDA KENDİ KAPASİTEMİZİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKMAMIZI SAĞLIYOR'

Genç futbolcuları yukarı seviyelere çekmenin kolay olmadığını vurgulayan Stanimir Stoilov, "Her seferinde oyuncu değiştirmek, genç futbolcuları takıma kazandırmak ve onları Süper Lig'deki tüm rakiplere sorun çıkarabilecek seviyeye getirmek kolay değil. Göztepe'nin şu ana kadarki en büyük gücü, her zaman büyük bir aile olmasıdır. Kulüp, takım ve taraftarlar iyi günde de kötü günde de her zaman birlikte oldu. Kötü zamanlar geldiğinde kulübün ve taraftarların aynı yönde durması çok önemli. Stadımızda gördüğümüz inanılmaz destek, maçlarda kendi kapasitemizin çok üzerine çıkmamızı sağlıyor. Kendi planımız ve fikirlerimiz doğrultusunda çalışmaya, tüm oyuncularımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Oyuncular yetiştirip transfer edebiliyorsak, kulüpte yapılan işlerin çok yüksek seviyede olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

'BAZEN RAKİPLERİ KISKANIYORUZ'

Samsunspor maçında genç savunma oyuncusu Ege Yıldırım'ın ilk 11'de oynadığını hatırlatan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oyuncumuz 19 yaşında ilk kez ligde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu hiç kolay değil. Son iki yılda onu sabırla A takıma dahil ettik. Artık rahatlıkla söyleyebilirim ki Ege takımın bir parçası ve hangi rakibe karşı oynarsa oynasın sahaya çıkma konusunda hiçbir endişesi yok. Göztepe'nin kendi planı ve stratejisi var. Bazen rakiplerimizin büyük transferler yapabilme imkanlarını kıskanıyoruz. Daha alt seviyedeki takımlar bile 5-6 milyon euro ödeyerek oyuncu transfer edebiliyor. Ancak biz kesinlikle şikayet etmiyoruz ve korkmuyoruz. Kendi planımız doğrultusunda çalışmaya ve Göztepe'yi her zaman iyi bir seviyede tutmaya devam edeceğiz."

'AVRUPA HEDEFİNİN PEŞİNDEN HEP GİDECEĞİZ'

Avrupa hedefi ile ilgili de konuşan Stanimir Stoilov, "Son iki sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefini kıl payı kaçırdık. Bunun gerçekleşmemesi için birçok nedenimiz olabilir. Gerçek şu ki Göztepe iyi futbol oynuyor. Birçok takım Göztepe'nin örneğini takip etmek istiyor. Bunun başarıp başaramayacağımızı kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Ancak bir şey kesin, Avrupa hayalimizin peşinden, imkanlarımızın el verdiği ölçüde sonuna kadar gideceğiz" dedi.

SUNDBERG UZUN SÜRE YOK

Takımdan ayrılan kaptan Heliton'un yerini doldurması beklenen yeni transfer Noah Sonko Sundberg hakkında konuşan Bulgar çalıştırıcı, oyuncunun Trabzonspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Sundberg'in sakatlığının uzun süreceğini belirten Stoilov, "Heliton bizim için son derece istikrarlı ve önemli bir oyuncuydu. Onun yerini doldurmak Sonko için hiç kolay olmayacak. Herkes ondan Heliton'dan daha iyi oynamasını bekliyor. Ne yazık ki Trabzonspor maçında sakatlandı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. En kısa sürede dönüp Heliton'un seviyesine ulaşmasını umuyorum" dedi.

RICHARD AKONNOR İMZALADI

Göztepe, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'den sol bek Richard Akonnor'u resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Gana asıllı 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Richard Akonnor Göztepe'mizde. Kulübümüz Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, sol bek Richard Akonnor'un 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Al Jazira ile anlaşmaya varmıştır."

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i de 5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Al Jazira'ye satması bekleniyor.

GOUHON KİRALIK GİTTİ

Göztepe'nin geçen sezon U19 takımında görev verdiği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli merkez orta saha oyuncusu Pah Franck Gouhon, kiralık olarak Malta'ya gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, Gouhon'un sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralandığını açıkladı. Gouhon geçen sezon U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'ne katılmasına büyük katkı yapmıştı. Sarı-kırmızılılar aynı takımdan Salem Bouajila'yı da Muğlaspor'a kiralamıştı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoilov: Göztepe'nin Hedefi Avrupa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi
“Türkiye’yi satın alırım“ deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı "Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ceyda’nın ölümünde kahreden ayrıntı Kazadan sadece 2 dakika önce... Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular Üzerlerinden servet çıktı Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:33
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:14:17. #7.12#
SON DAKİKA: Stoilov: Göztepe'nin Hedefi Avrupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.