- Stanimir Stoilov: "İki takım da gerçekten kazanmak için oynadı"

ANTALYA - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor maçının ardından, "İki takım da gerçekten kazanmak için oynadı ve bunu istedi. Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iki takımın da mücadelesini sahaya yansıttığını belirterek, "İki takım da gerçekten kazanmak için oynadı ve bunu istedi. Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık. Özellikle sonlara doğru 2-3 tane çok net fırsat yakaladık. Bunları gole çevirmemiz gerekiyordu fakat maalesef başaramadık. Bence bu iki takım mücadelesinde beraberlik gerçekçi bir skor diyebiliriz" dedi.

"Bütün taraftarları cezalandırmak kabul edilemez"

Bir gazetecinin Göztepe'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç saha kapatma cezası almasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Stanimir Stoilov, "Öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Futbol taraftarlar içindir. Her statta zaten Passolig uygulaması var. Herkeste bu kartlar var. Orada 2-3-4 kişi bir sıkıntı oluşturuyorsa, bundan dolayı bütün taraftarları cezalandırmak kabul edilemez. Bence kişisel bir ceza uygulanmalıydı. Ama tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması benim açımdan kabul edilemez. Bence aynı zamanda federasyon biraz daha esnek olmalı diye düşünüyorum. Sadece bizim kulübümüz açısından değil, tüm kulüplerde bir iki kişinin yaptığı şeyden dolayı bütün taraftarlar, gelen bütün sevdalılar kesinlikle cezalandırılmamalı. Zaten Passolig var. Kimin ne yaptığı her şey ortada ve bunlar biliniyor. O yüzden buna göre polisler var. Yakalanabilir, gerekli cezalar verilebilir ama bir kişisel olaydan dolayı kesinlikle tüm taraftarlara ceza vermek kesinlikle benim açımdan kabul edilemez. Çünkü futbolun taraftarlar olmadan bir hiç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar gerçekten futbol açısından çok değerli ve bizler bütün futbolseverler insanları nasıl sahaya getiririz diye çalışıyoruz. Sürekli bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nasıl statları daha fazla doldururuz diye. Ama bu şekilde bütün stattaki taraftarların cezalandırılması gerçekten çok üzücü. Ben gerçekten böyle bir konuyla ilgili yorum yaptığım için üzgünüm. Ama dediğim gibi federasyon daha esnek olmalı. Yani kişisel yaptırımlar ve cezalar olmalı. Kesinlikle bütün taraftarlar bundan dolayı cezalandırılmamalı. Yoksa taraftarların olmadığı her hafta bu tarz uygulamalar olursa zevksiz bir futbol karşımıza çıkar. Pandemi döneminde olduğu gibi Covid döneminde olduğu gibi böyle boş statlarda oynamanın hiçbir zevki olmaz ve taraftarları olmadı mı futbolun hiçbir zevki kalmaz" diye konuştu.