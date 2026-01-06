Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti - Son Dakika
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti

Süper Kupa\'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor\'u 2 golle geçti
06.01.2026 22:20  Güncelleme: 23:55
Süper Kupa\'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor\'u 2 golle geçti
Haber Videosu

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan ceza sahasına hareketlenen ve Asensio'nun ara pasıyla topla buluşan Musaba'nın yerden ortasında Duran'ın ıskaladığı meşin yuvarlağı penaltı noktasının üzerinde Kerem Aktürkoğlu, filelere gönderdi.

KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ

25. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen ve 2 rakibinden sıyrılan Musaba'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

JHON DURAN'IN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

35. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Okan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.

BU KEZ DİREĞE TAKILAN İSİM ASENSIO

40. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Bartuğ'un pasında ceza sahası dışında topu kontrol eden Asensio'nun uzak direğe kavisli şutunda, meşin yuvarlak üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına döndü.

ADANA'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 67. dakikasında fark ikiye çıktı. Ters kanattan atılan uzun topla ceza sahasının sağında buluşan Musaba rakibini geçerek topu içeri çevirdi. Kolombiyalı golcü Jhon Duran tek vuruşla takımını rahatlatan golü buldu.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Samsunspor, 78. dakikada 10 kişi kaldı. Kırmızı-beyazlıların oyuncusu Makombou, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE FARKI ARTIRDI ANCAK OFSAYT

Mücadelenin 81. dakikasında sol kanattan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşa Skriniar uzak köşeye kafa vuruşu yaptı. Direkten seken topu çizgide Yiğit Efe Demir tamamladı. Fenerbahçe'nin 3. golü VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, finale kalarak Galatasaray'ın rakibi oldu.Final maçı 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Son Dakika Spor Süper Kupa'da finalin adı belli oldu! Fenerbahçe, Samsunspor'u 2 golle geçti - Son Dakika

