Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan\'da kabul görmedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini belirtti.

"OTORİTELER TARAFINDAN KABUL GÖRMEDİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

"ALMANYA BİZİ KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE DURUŞUMUZ SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

"TFF'DE İRADE VE ÖZGÜVEN YOK"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.