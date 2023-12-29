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Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi - Son Dakika
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Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmaya Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

29.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 15:04
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini belirtti.

"OTORİTELER TARAFINDAN KABUL GÖRMEDİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

"ALMANYA BİZİ KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE DURUŞUMUZ SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

"TFF'DE İRADE VE ÖZGÜVEN YOK"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan\'da kabul görmedi
YORUMLAR (10)
  • Şbn Şbn: Gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırdı senin ne duruşun varki Yanıtla 89 102
  • deniz Özdoğan: Bence gitmemeleri gerekirdi, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemizde oynanmasını çok isterdim. Yanıtla 96 22
  • TC Raci Turan: ıki kulüpte gitmiceklerdi 100 yılımızda ne işimiz arabistanda tff saglam para aldı araplardan 54 8
  • TC Raci Turan: sen ne sacmalıyorsun acaba bos bos konuşuyorsun orda 8 51
  • Eski Tüfek.: Para uğruna satacağınız başka değer varmı Sayın Koç..?? Yanıtla 10 20
  • süleyman hakan gökşen: daha beter olun, sizi ancak araplar kabul eder, hani yurt dışında oynamak istemiyordunuz, Cumhuriyetin 100. yılında bu ne kepazelik böyle, tabii sizler de para peşindesiniz... Yanıtla 11 7
  • süleyman hakan gökşen: Araplar İsraili destekliyor da ondan ... Yanıtla 11 5
  • side meister optik semih: 2 kulübü iyi tongaya gelmiş Yanıtla 2 5
  • Necati Sarıdağ: Neşamın şekeri ne a.rapin yüzü. Her iki takımımız dönüp maçı SAMSUN da oynasin Yanıtla 6 1
  • Ender DENİZ: Duruşu olanda yunanistana kaçtı :)) 1 0

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

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