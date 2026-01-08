Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu - Son Dakika
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
08.01.2026 18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek. Dev mücadele 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev derbinin hakemi belli oldu.

DEV DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı. Meler, bu sezon Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe'nin de Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

  • 23.02.2020
  • Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
  • 21.11.2021
  • Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
  • 08.01.2023
  • Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu - Son Dakika

