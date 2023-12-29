Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

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Atatürk\'ün sözü Suudi Arabistan\'da krize neden oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.

"ATATÜRK PANKARTI VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN YOK"

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü.

İKİ KULÜP SAHAYA ÇIKMAYABİLİR

İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade ediliyor.

GELİŞMEYİ FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ DUYURDU

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşanan krizi ilk duyuran isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılaşmaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

"ALMANYA BİZİ KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE DURUŞUMUZ SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan.

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

"ATATÜRK" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz sosyal medya platformu X'te de gündem oldu. Yüzlerce kullanıcının konuyla ilgili yorumları sonrası "Atatürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;