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Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir - Son Dakika
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Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü. İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade ediliyor.

29.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:39
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.

"ATATÜRK PANKARTI VE İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN YOK"

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü.

İKİ KULÜP SAHAYA ÇIKMAYABİLİR

İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade ediliyor.

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir

GELİŞMEYİ FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ DUYURDU

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşanan krizi ilk duyuran isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılaşmaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

"ALMANYA BİZİ KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi" dedi.

"BURAYA GELDİK DİYE DURUŞUMUZ SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" sözlerini sarf etti.

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan.

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

"ATATÜRK" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz sosyal medya platformu X'te de gündem oldu. Yüzlerce kullanıcının konuyla ilgili yorumları sonrası "Atatürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
YORUMLAR (17)
  • Hüseyin Ermurat: Ali bey biz sizi samimi bulmuyoruz paraya tamam dedin sonra öyle böyle diyorsun ya kulüpler batmış para için evet denildi adamlar ne derse o kızmıyorum adamlara Yanıtla 11 1210
  • Ender DENİZ: Her iki klubüde kutlarım.Dik duruşlarından dolayı.TFF 'de kınıyorum 100.Yılda bu maçın Samsun'da oynanması gerekirdi. Yanıtla 76 7
  • ibrahim celik: Araplar bile sizden (TFF) onurlu çıktı Yanıtla 30 7
  • OĞUZ İÇEN : MİLLET HACA VE UMREYE GİDİYOR BİZİM YABANCI MERAKLILARI MAÇ OYNAMAYA GİDİYOR,HURMACI AÇIKLA NE KADAR ALDIĞINI,BİZİM ÜLKEMİZDEKİ STADLARIN SUYUMU ÇIKTI,SUİDİ FUTBOLUNU DÜNYAYA TANITACAĞINA KENDİNİZİ TEMİZLEYİN Yanıtla 36 0
  • Necati Sarıdağ: BU SAATTEN SONRA YAPILACAK HAREKET ULKEYE GERI DONMEK. Benim ISTIKLAL MARSIMI VE KURUCU LIDERIMI TANIMAYANLA ISIMIZ OLMAZ. Binlerce kere tff ye yazıklar ve yuh olsun . DUNYADA ARAP ülkelerinden başka yer mi kalmadı.Tff başkanı itibarımızi ayaklar altına aldi Yanıtla 34 1
  • Eski Tüfek.: Günaydınnnn......yenimi uyandınız tatlı su kurbağaları. Yanıtla 27 3
  • Gerginyo : Arp aynı bildiğin arp Yanıtla 22 1
  • Bulent Cebeci: Arabistan da oynama kararı veren tff yi alkışlıyorum !!! Yanıtla 17 2
  • side meister optik semih: Acemice bir anlaşma TFF bidakine iyi anlama yaparsınız Yanıtla 7 0
  • Necati Sarıdağ: Katılıyorum EN IYI YER SAMSUN 0 0
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