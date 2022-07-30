SÜPER KUPA
20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.Sarı-lacivertlilerde Slovacko maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY10.00 Galatasaray Kulübü'nde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı ekipte sezon açılış töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.19.00 Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak.
VOLEYBOLErkekler FIVB Challenger Kupası Yarı Final 09.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore ile yarı finalde karşılaşacak.
HAZIRLIK MAÇLARI17.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor18.00 Borussia Dortmund - Antalyaspor20.00 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük
21.30 Salernitana - Adana Demirspor
Son Dakika › Spor › 30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika