30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

30.07.2022 09:38
30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER KUPA20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA

20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.Sarı-lacivertlilerde Slovacko maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY10.00 Galatasaray Kulübü'nde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı ekipte sezon açılış töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.19.00 Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak.

VOLEYBOLErkekler FIVB Challenger Kupası Yarı Final 09.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore ile yarı finalde karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARI17.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor18.00 Borussia Dortmund - Antalyaspor20.00 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük

21.30 Salernitana - Adana Demirspor


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Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı
Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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