Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 8 Kasım Cuma, 9 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:
8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig 12. Haftanın Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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