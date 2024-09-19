Süper Lig 6. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Hatayspor- Bodrum FK maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, 21 Eylül Cumartesi, 22 Eylül Pazar ve 23 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Bodrum FK'yı konuk edecek. Haftanın önemli müsabakası olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ise pazar günü Eyüpspor'u ağırlayacak. Haftanın BAY geçen takımı ise Başakşehir olacak.
Süper Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün - İSTANBUL
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