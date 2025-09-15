5. hafta alev aldı! İşte Süper Lig'de son görünüm - Son Dakika
Spor

5. hafta alev aldı! İşte Süper Lig'de son görünüm

5. hafta alev aldı! İşte Süper Lig\'de son görünüm
15.09.2025 22:37
Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. 3 büyüklerin kazandığı haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. İşte diğer sonuçlar ve son durum...

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.

3 BÜYÜKLER KAZANDI

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;

  • Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: 0-1
  • Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2
  • ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
  • TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
  • Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1
  • Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1
  • Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
  • Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
  • Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: 1-0

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

19 Eylül Cuma

  • 20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi

  • 17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
  • 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar

  • 17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
  • 17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi

  • 20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
Kaynak: AA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.