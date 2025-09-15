5. hafta alev aldı! İşte Süper Lig\'de son görünüm

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.
3 BÜYÜKLER KAZANDI
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle;
- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: 0-1
- Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2
- ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
- TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
- Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1
- Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1
- Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
- Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
- Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği: 1-0
PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
19 Eylül Cuma
- 20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi
- 17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
- 20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar
- 17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
- 17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)
- 20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi
- 20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
Sizin düşünceleriniz neler ?